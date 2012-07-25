  1. ورزش
۴ مرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۱۲

همگام با المپیک لندن/

وزیر ورزش از اردوی دوومیدانی‌کاران المپیکی بازدید کرد

وزیر ورزش از اردوی دوومیدانی‌کاران المپیکی بازدید کرد

محمد عباسی، وزیر ورزش و امور جوانان عصر امروز چهارشنبه در اردوی دوومیدانی کاران المپیکی کشورمان حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی، وزیر ورزش و امور جوانان به همراه حمید سجادی، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان ساعت 18:30 امروز چهارشنبه در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب حضور یافت و با ملی پوشان دوومیدانی ایران دیدار و گفتگو کرد.

عباسی و سجادی پس از بازدید از امکانات مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب در جمع ملی پوشان المپیکی دوومیدانی کار حاضر شده و دقایقی برای آنها صحبت کردند.

همچنین از سوی وزیر ورزش مبلغ 10 میلیون تومان به هریک از دوومیدانی کاران ملی پوش ایران پرداخت شد تا با روحیه‌ای مضاعف آماده حضور در آوردگاه المپیک شوند.

کد مطلب 1658548

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