به گزارش خبرنگار مهر، محمد عباسی، وزیر ورزش و امور جوانان به همراه حمید سجادی، معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان ساعت 18:30 امروز چهارشنبه در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب حضور یافت و با ملی پوشان دوومیدانی ایران دیدار و گفتگو کرد.

عباسی و سجادی پس از بازدید از امکانات مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب در جمع ملی پوشان المپیکی دوومیدانی کار حاضر شده و دقایقی برای آنها صحبت کردند.

همچنین از سوی وزیر ورزش مبلغ 10 میلیون تومان به هریک از دوومیدانی کاران ملی پوش ایران پرداخت شد تا با روحیه‌ای مضاعف آماده حضور در آوردگاه المپیک شوند.