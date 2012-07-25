راز اقتدار حزب الله / مقاومت در بن بست قرار ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنانی به مناسبت جشن فارغ التحصیلی جمعی از فرزندان شهدای مقاومت در بیروت، ضمن گرامی داشتن یاد شهدای مقاومت گفت این شهدا، دانستند که تکلیف آنها، جنگیدن با دشمن خود یعنی اسرائیل است که سرزمینشان را اشغال کرده و به مردم آنها تعدی کرده است، آنها این تکلیف را با صدق و اخلاص و اشتیاق انجام دادند.



وی افزود امروز برخی تحلیل کرده و می گویند حزب الله در بن بست قرار گرفته یا وضعیتش دشوار است، من به آنها می گویم این افراد بر اساس احوال و شرایط خود فکر می کنند، زیرا مقاومت از 30 سال پیش تا کنون همواره با مشکلات و دشواریها روبرو بوده و جنگ جولای 2006 بهترین دلیل در این زمین است.



نصرالله خاطر نشان کرد در جنگ جولای 2006، برخی خیال می کردند که مقاومت آخرین نفسهایش را می کشد، در حالی که مقاومت از پیروزی حرف می زد.



وی تصریح کرد ایمان به خدا، به ما قدرت و توان فداکاری و جانفشانی را می دهد، حتی اگر لازم باشد تمام عزیزانمان را فدا کنیم، این ایمان است که امید پیروزی را به ما می دهد.



نصرالله خاطر نشان کرد ما امروز با نوع دیگری از جنگ روبرو هستیم که رهبر ما امام خامنه ای، آن را جنگ نرم نامیده اند، جنگی که دولت آمریکا آن را مدیریت می کند و دشمن اسرائیلی، جنگجویی بیش در این جنگ نیست.