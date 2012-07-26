حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه بازچرخانی آب در صنایع استان از وضعیت نامناسبی برخوردار است، گفت: این فرایند حتی اگر آب سرشاخههای دز کاملا وارد استان شود نیز با مشکل مواجه است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه پارک علم و فناوری قم وظیفه تزریق فناوریهای نوبنیاد به واحدهای صنعتی استان را برعهده بگیرد، گفت: اگر بتوانیم واحدهای صنعتی را با آموزههای فناوری آشنا کنیم، بهره وری شگرفی در صنعت استان اتفاق میافتد.
ضرورت ورود پارک علم و فناوری به صنعت استان قم
وی خواستار ارتباط حوزههای علم و فناوری استان با حوزههای تخصصی انرژی شد و گفت: شرکتهایی مانند آب و فاضلاب، برق، مخابرات و گاز میتوانند حوزه بسیار مناسبی برای ورود فناوری بومی استان باشند.
بختیاری سازمانهای فوق را فراتر از ساختارهای دولتی ارزیابی کرد و گفت: این شرکتها با وجود اینکه از ساختارهای دولتی برخوردار هستند اما حلقه واسطه خوبی با صنایع استان هستند و میتوانند دستاوردهای کاربردی علمی را به واحدهای صنعتی تزریق کنند.
عضو شورای اسلامی شهر قم با تاکید براینکه حمایت از کار و سرمایه ایرانی تنها با استفاده از صنایع نوین بومی امکان پذیر است، اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب قم یکی از شرکتهای پیشرو در ارتباط با مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی و پارک علم و فناوری کشور است و طرحهای دانش بنیان بسیاری را انجام داده و در دست اجرا دارد.
صنعت استان از نگاه سنتی و غیر علمی رنج میبرد
وی با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب از همکاری با مراکز علم و فناوری استان استقبال میکند؛ افزود: این شرکت سطح دانش و فناوری خوبی داشته و نگاه کاربردی و مطلوبی به پژوهش و فناوری استان دارد و در این راه از هزینههای مالی کوتاه نمیآید.
این مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی با اشاره به اینکه بسترهای همکاری میان پارک علم و فناوری با شهرداری قم فراوان است، افزود: اکنون المان شهری نیاز مبرمی به رویکرد علمی و فناوری دارد و باید صنایع نوآورانه در مدیریت شهری استان جاری و ساری شود.
وی از وجود نگاه سنتی به صنعت استان ابراز نگرانی کرد و گفت: اگر به دنبال حمایت از تولید ملی و سرمایه و کار ایرانی هستیم باید آخرین دستاوردهای علمی را در بطن و متن صنایع استان وارد کنیم.
ضرورت حمایت از صندوق پژوهش و فناوری استان
بختیاری پارک علم و فناوری قم را گزینه مهم و موثری در ارتباط دانش با صنعت عنوان کرد و بیان داشت: اگر صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری که زیر نظر پارک قم فعالیت میکند بتواند به یک فرایند مشخص مالی برسد میتواند عامل مالی خوبی برای سرمایه گذاریهای فناورانه بوده و در اختیار نوآوران و مخترعان استان باشد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با تاکید براینکه باید صاحبان ایده و طرح از بروکراسیهای بانکی نجات دهیم گفت: وظیفه ماست که از دستاوردهای بومی استان از طریق حمایتهای مادی و معنوی استفاده کنیم تا به دغدغه مقام معظم رهبری درباره حمایت از تولید ملی و سرمایه وکار ایرانی جامه عمل بپوشانیم.
قم - خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای اسلامی شهر مقدس قم گفت: بسیاری از شرکتهای صنعتی استان ارتباط مناسبی با دستاوردهای علمی و فناوریهای نوین ندارند.
حسن بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه بازچرخانی آب در صنایع استان از وضعیت نامناسبی برخوردار است، گفت: این فرایند حتی اگر آب سرشاخههای دز کاملا وارد استان شود نیز با مشکل مواجه است.
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