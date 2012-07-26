به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تغییر نام مرکز پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی صدرا به مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا عصر چهارشنبه چهارم مرداد ماه در مرکز پژوهشهای صدا و سیما برگزار شد.

حجت الاسلم رضا غلامی رئیس مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا و دبیر شورای سیاستگذاری دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در این مراسم گفت: تصور می‎شود بحث علوم انسانی اسلامی بحث کهنه و تکراری است اما هنوز اهمیت آن در کشور آنطور که بایسته و شایسته است درک نشده است. تنها دانشگاه نیست که از تحول در علوم انسانی سود می‎برد بلکه همه بخشها از این تحول منتفع خواهند شد.

وی افزود:هدف انقلاب دستیابی به "حیات طیبه" است آقا فرمودند مرکزی برای مطالعه الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی دایر بشود اما پیشرفتی بدون تحول در علوم انسانی ، و اسلامی کردن آن حاصل نخواهد شد. نقشه پیشرفت کشور به تحول در علوم انسانی گره خورده است. اما سرمایه‏گذاری در این زمینه بسیار ناچیز و ناقابل است.

دبیر شورای سیاستگذاری دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی گفت: ما درهمه حوزه‏های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... محتاج تحول هستیم. بنا به فرموده مقام معظم رهبری باید به صورت و سیرت انقلاب بپردازیم. سیرت و روح انقلاب باعث استمرار آن است.

وی یادآور شد: برای پرداختن در سیرت نیاز به تحول عظیم در علوم انسانی داریم. قطعاً وقتی زیربنا مورد تحول قرار بگیرد روبنا هم تحت تأثیر قرار می گیرد.

وی افزود: ما تمام عزم خود را برای شکل گیری علوم انسانی اسلامی جزم کرده ایم و در این راه هیچ کوتاهی نخواهیم کرد و تا رسیدن به "کلمه طیبه" که مورد نظر مقام معظم رهبری است تلاش خواهیم کرد.

رئیس مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا تصریح کرد: قرار شده است کنگره علوم انسانی هرساله برگزار شود. نخستین کنگره با مشارکت 37 مرکز علمی، تحقیقی، فرهنگی و همکاری اساتید حوزه و دانشگاه در عرصه علوم انسانی در آخر اردیبهشت امسال درمرکز همایشهای صداو سیما برگزار شد که دستاوردهای موفقیت آمیزی به همراه داشت .اینکه بحث‎های هم مخالف و هم در تأیید علوم انسانی اسلامی تا قبل از این کنگره چقدر بود و بعد از این کنگره چقدر شد خود گویای تأثیر برگزاری این کنگره در جامعه علمی کشور است. دومین کنگره هم مهرماه سال آینده در تهران برگزار می‎کنیم.

غلامی افزود: تغییر نام این مرکز هم یک کار نمادین بود و به خاطر اهمیت اسلامی سازی علوم انسانی صورت گرفت. کار تحول در علوم انسانی هم تنها کار ما نیست و محتاج یک کار جمعی از سوی تمام دلسوزان به نظام است. مهمترین کار برای این تحول، پژوهشهای علمی است که برگزاری این کنگره‎ها باعث ارائه و تولید مقالات و پژوهشهای علمی متفکران جهان اسلام می‎شود.

وی افزود: کار اصلی ما پیدا کردن نقشه راهی از دل این پژوهشهاست. نقشه راهی دائمی و به روز که چگونگی تحول را مدام سؤال کند و به یک بحث پویا تبدیل کند.

عطاءالله رفیعی آتانی دبیر علمی دومین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی نیز در این مراسم گفت: با توجه به تجربیات بدست آمده در برگزاری نخستین کنگره علوم انسانی اسلامی ، دومین کنگره مهرماه 92 با محورهای اساسی در سه حوزه نقد علوم انسانی فرارشته‏ای و هفت حوزه درون رشته‏ای زیر برگزار می‎شود.

1-نقد علوم انسانی متداول 2-فلسفه و روش شناسی علوم انسانی اسلامی، 3-پیوندهای بین رشته‎ای علوم طبیعی و علوم انسانی با رویکرد اسلامی.

وی ادامه داد: هفت حوزه درون رشته‎ای در نظریه‏پردازی و نوآوری با رویکرد اسلامی در قلمرو رشته‎های،1-فقه و حقوق،2-علوم سیاسی،3-جامعه شناسی و ارتباطات، 4-اقتصاد، 5-تعلیم و تربیت، 6-روانشناسی، 7-مدیریت برگزار می‎شود.

رفیعی عنوان کرد: ده کمیسیون تخصصی با عناوین محورهای فوق در ده مرکز علمی برجسته کشور تشکیل خواهد شد، به علاوه از این پس در هر کنگره از بین کمیسیون‎های دهگانه یک کمیسیون ویژه انتخاب خواهد شد، که مسئولیت آن سرمایه گذری ویژه علمی در موضوع آن خواهد بود. در دومین کنگره کمیسیون تخصصی علوم سیاسی به عنوان کمیسیون ویژه انتخاب شده است.

وی درمورد اعطای جایزه هم گفت: جایزه هم موضوعات و حوزه‏هایش همینها است و دبیران کمیته ، داوران جایزه هستند وامیدواریم این جایزه، رتبه اول جایزه‏های علوم انسانی را به خود اختصاص دهد.

دبیر علمی دومین کنگره علوم انسانی اسلامی درپایان اظهارداشت: مهلت ارائه چکیده مقالات تا پایان آبانماه است که نسبت به سال گذشته از مهلت بیشتری افراد برخوردار شده‏اند.