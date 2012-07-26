انفجار بمب درجنوب تایلند 5 پلیس را به کام مرگ کشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بانکوک پست چاپ تایلند، انفجار بمب جاسازی شده در خودروی پارک شده در کنار جاده ای در منطقه رایان در ایالت جنوبی یالا یک افسر پلیس نیز به شدت زخمی شد.

بر اساس این گزارش ، با توجه به انعکاس اخباری مربوط به همکاری شورشیان جنوب تایلند و باندهای قاچاق مواد مخدر در شمال این کشور، این حمله می تواند به نوعی انتقام قاچاقچیان مواد مخدر از نیروهای امنیتی تلقی شود.

پلیس گزارش داد که بمب گذاران پس از این حمله تروریستی با حضور در محل حادثه به قربانیان تیراندازی نیز کرده اند.

پس از این حمله ، رییس پلیس تایلند با عذرخواهی از مردم منطقه به دلیل عدم توانایی نیروهای پلیس برای حفظ امنیت از نصب 30 هزار دوربین نظارتی در مناطق ناآرام جنوب تایلند خبر داد.

از زمان تجدید حیات شورشیان در استان های یالا، پاتانی و ناراتیوات واقع در جنوب تایلند از سال ۲۰۰۴ تاکنون بیش از ۱۰ هزار حمله مسلحانه توسط آنها صورت گرفته که حاصل این حملات ۷۲۰۰ نفر زخمی و ۴۵۰۰ کشته بوده است.

تنش و ناآرامی در استانهای جنوبی تایلند که اکثریتی مسلمان با نژاد مالایی هستند ریشه در تبعیض در برخورد با ساکنین این منطقه توسط دولت مرکزی این کشور و به ویژه ارتش تایلند در این منطقه دارد.

دولت جدید تایلند در تبلیغات انتخاباتی خود وعده اعطای استقلال محدود به مناطق جنوبی خود را اعلام کرد اما پس از رسیدن به قدرت هنوز سیاست رسمی خود در این خصوص را اعلام نکرده است.