رییس جمهور سابق فیلیپین با قید وثیقه 800 هزار دلاری آزاد شد/ خروج از کشور ممنوع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، دادگاه شهر پاسای اعلام کرد "گلوریو آرویو" می تواند با وثیقه یک میلوین پزویی (بیش از 800 هزار دلار) بیمارستان نظامی محل بازداشت خود را ترک کند اما از کشور نمی تواند خارج شود.

یکی از وکلای آرویو با اشاره به آزادی او گفت: دادگاه هنوز در خصوص دو اتهام دیگر مربوط به سوء استفاده مالی موکلش اظهار نظری نکرده است.

اتهام دخالت و تقلب در انتخابات یکی از اتهاماتی است که "بنینو آکینو" رییس جمهوری فیلیپین بر علیه آرویو در مدت زمان تصدی پست ریاست جمهوری بین سالهای 2001 تا 2012 مطرح کرده است.



آکینو که در انتخابات سال 2010 با اختلاف کمی در آرا و با شعار مبارزه با فساد به ریاست جمهوری رسیده، اعتقاد دارد که فساد در فیلیپین در زمان در قدرت بودن آرویو در بدترین حالت خود بوده است.



پیش از این رییس جمهوری فیلپین از دادگاه آرویو به عنوان نقطه عطفی در مبارزه با فساد در این کشور یاد کرده و موفقیت دادگاه او را ضامن تداوم تلاش برای مبارزه با فساد در فیلیپین دانسته بود.