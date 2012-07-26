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۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۲۳

احمدی:

حضور دانش آموزان چادری در مدارس زنجان کمرنگ شده است

حضور دانش آموزان چادری در مدارس زنجان کمرنگ شده است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان گفت: حضور دانش آموزان چادری در مدارس به ویژه در سطح دبیرستان ها در استان زنجان کم رنگ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز احمدی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان زنجان، افزود: متاسفانه سهل انگاری و عدم فرهنگ سازی مدارس نسبت به اهمیت چادر در حفظ کرامت دانش آموزان دختر، موجب کمرنگ شدن بهره مندی دختران از چادر شده است.
 
وی کم رنگ شدن استفاده از چادر ر در جامعه  باعث بوجود امدن آسیب های جدی  برای جامعه عنوان کرد و افزود: آموزش و پرورش و تمامی نهادهایی که ارتباط تنگاتنگی با خانواده ها دارند، باید با تجلیل و تقدیر از آنان زمینه تشویق سایر خانواده ها به استفاده از فرهنگ چادر را فراهم کنند.
 
احمدی مراکز آموزشی راهنمایی رانندگی را از اماکن مشهود ارتباط نامناسب میان زنان و مردان دانست و افزود: با وجود ظرفیت های بسیار در سطح استان می توان، آموزشگاه رانندگی ویژه بانوان احداث و از تدریس مربیان مرد برای زنان جلوگیری کرد.
 
معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان، به وجود پزشکان زن بسیار در سطح این استان اشاره کرد و گفت: با وجود این پزشکان و متخصصان باید از مراجعه بانوان به پزشکان مرد در مراکز درمانی و بیمارستان ها جلوگیری کرد.
کد مطلب 1658747

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