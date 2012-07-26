  1. استانها
  2. کردستان
۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۵۷

با حضور مسئولان/

مرکز طلوع پاکی در سقز افتتاح شد

مرکز طلوع پاکی در سقز افتتاح شد

سقز - خبرگزاری مهر: مرکز بهبودی اقامتی میان مدت مصرف کنندگان مواد مخدر با صرف اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیون ریال با حضور مسئولان شهرستان سقز افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل مرکز بهبودی طلوع پاکی شهرستان سقز ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه این مرکز اظهار داشت: این مرکز با ۳۵۰ متر مساحت قابلیت پذیرش ۴۰ نفر را داشته و با ارائه سرویس هایی از قبیل پزشک عمومی، روان شناس و مددکار اجتماعی به مراجعه کنندگان خود معرف خدمت می کند.

بهزاد بایزیدی افزود: این مرکز امکان اقامت کوتاه مدت چند هفته ای را برای بیمار فراهم می کند و طی این دوره با ارتباط با افرادی که اعتیاد خود را ترک کرده اند و با روش غیر دارویی مانند جلسات آموزشی پرهیز از مواد و سم زدایی بدون استفاده از دارو را آغاز می کنند.

وی ادامه داد: کلیه امور این مرکز که مربوط به بهبودی معتادان است توسط معتادان بهبود یافته و مدیریت این افراد انجام می شود و خدمات این مرکز به صورت بستری شدن در دوره های یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه و سم زدایی بدون دارو و پرهیز کامل از هر گونه ماده مخدر انجام می گیرد.

مدیر عامل مرکز بهبودی طلوع پاکی سقز یادآور شد: هر روز دو جلسه به صورت آموزش مهارت های زندگی، آشنایی با بیماری اعتیاد و جلسات ۱۲ قدم برای بیماران برگزار می شود.

بایزیدی در ادامه گفت: در پایان دوره و در دوره بهبود تا شش ماه وضعیت این افراد پیگیری شده و برای خانواده های آنان نیز جلساتی در خصوص چگونگی رفتار با افراد ترخیص یافته برپا می شود.

وی با بیان اینکه مردم و مسئولان باید این بیماران را مورد حمایت های معنوی خود قرار دهند، افزود: مسئولان با ایجاد اشتغال برای بیماران بهبود یافته می توانند سهم بسزایی را در روحیه برگشت ناپذیر بودن به سوی اعتیاد در آنان ایجاد کنند.

کد مطلب 1658802

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اوین ۱۶:۰۲ - ۱۳۹۴/۰۶/۱۲
      4 1
      پاسخ
      سلام خواهش میکنم ادرس وشماره تلفن مرکز رو برام بفرستید ممنونم

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه