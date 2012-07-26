مرکز طلوع پاکی در سقز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل مرکز بهبودی طلوع پاکی شهرستان سقز ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه این مرکز اظهار داشت: این مرکز با ۳۵۰ متر مساحت قابلیت پذیرش ۴۰ نفر را داشته و با ارائه سرویس هایی از قبیل پزشک عمومی، روان شناس و مددکار اجتماعی به مراجعه کنندگان خود معرف خدمت می کند.

بهزاد بایزیدی افزود: این مرکز امکان اقامت کوتاه مدت چند هفته ای را برای بیمار فراهم می کند و طی این دوره با ارتباط با افرادی که اعتیاد خود را ترک کرده اند و با روش غیر دارویی مانند جلسات آموزشی پرهیز از مواد و سم زدایی بدون استفاده از دارو را آغاز می کنند.

وی ادامه داد: کلیه امور این مرکز که مربوط به بهبودی معتادان است توسط معتادان بهبود یافته و مدیریت این افراد انجام می شود و خدمات این مرکز به صورت بستری شدن در دوره های یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه و سم زدایی بدون دارو و پرهیز کامل از هر گونه ماده مخدر انجام می گیرد.

مدیر عامل مرکز بهبودی طلوع پاکی سقز یادآور شد: هر روز دو جلسه به صورت آموزش مهارت های زندگی، آشنایی با بیماری اعتیاد و جلسات ۱۲ قدم برای بیماران برگزار می شود.

بایزیدی در ادامه گفت: در پایان دوره و در دوره بهبود تا شش ماه وضعیت این افراد پیگیری شده و برای خانواده های آنان نیز جلساتی در خصوص چگونگی رفتار با افراد ترخیص یافته برپا می شود.

وی با بیان اینکه مردم و مسئولان باید این بیماران را مورد حمایت های معنوی خود قرار دهند، افزود: مسئولان با ایجاد اشتغال برای بیماران بهبود یافته می توانند سهم بسزایی را در روحیه برگشت ناپذیر بودن به سوی اعتیاد در آنان ایجاد کنند.