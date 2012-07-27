مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه توافقات صورت گرفته با مسئولان تیم هاوش گنبد بدون اما و اگر است، اظهارداشت: البته هنوز قراردادم با این تیم منعقد نشده است. در مورد تیم گنبد و شهرستان گنبد یکسری مسائل داخلی است که باید حل شوند وگرنه بین من و محمدی (مالک تیم هاوش گنبد) هیچ اختلاف نظری نیست وتوافق کامل صورت گرفته است.

وی برای توضیح بیشتر درمورد مسائل داخلی و مبهمی که به آن اشاره کرد، خاطرنشان کرد: خودم هم نمی‎دانم موضوع چیست! به هر حال تیم هاوش گنبد تیمی از بخش خصوصی است. باید به این تیم کمک کرد. باید مساعدت‎های لازم صورت بگیرد تا گنبد بتواند به کارش ادامه دهد و مانند همیشه سرپا بماند.

کارخانه که درچند هفته ابتدایی فصل گذشته رقابت‎های لیگ برتر هدایت تیم گیتی پسند اصفهان را برعهده داشت، به برنامه‌هایی که برای تیم هاوش گنبد دارد اشاره کرد و یادآور شد: می‎خواهم جایگاه گنبد را در والیبال کشور و لیگ برتر بالاتر ببرم به خصوص اینکه گنبدی‎ها از نظر تماشاگر و پتانسیل بدون مشکل هستند.

مربی والیبال کشورمان با بیان اینکه امثال فرهاد قائمی در گنبد زیاد هستند، ادامه داد: البته وقت و انرژی لازم است برای اینکه امثال قائمی در والیبال گنبد شناسایی شده و آموزش داده شوند. من در والیبال ایران سال‎ها زحمت کشیدم تا تجربه کسب کردم و حالا می‎خواهم مجانی این تجربه را در اختیار جوانان گنبد قرار دهم.

" با توجه مسائل داخلی که به آن اشاره کردید احتمال حضورتان در گنبد چقدر است؟"، وی در پاسخ به این پرسش گفت: توافقاتی که برای حضور در هاوش گنبد داشتم، کامل و نهایی بود. من بالای 90 درصد خود را سرمربی هاوش می‎دانم. فکر می‎کنم حداکثر تا چند روز آینده تکلیفم مشخص شود و قراردادم را با این تیم ببندم. فکر نمی‎کنم مسائل مطرح شده مشکل ساز شوند.

کارخانه تاکید کرد: گنبد باشعورترین، باشورترین و جدی‌ترین تماشاگران را دارد. اینها سرمایه والیبال هستند. می‎توان با کمک آنها فرهاد قائمی‌های زیادی را تحویل والیبال ایران داد.