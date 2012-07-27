مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه توافقات صورت گرفته با مسئولان تیم هاوش گنبد بدون اما و اگر است، اظهارداشت: البته هنوز قراردادم با این تیم منعقد نشده است. در مورد تیم گنبد و شهرستان گنبد یکسری مسائل داخلی است که باید حل شوند وگرنه بین من و محمدی (مالک تیم هاوش گنبد) هیچ اختلاف نظری نیست وتوافق کامل صورت گرفته است.
وی برای توضیح بیشتر درمورد مسائل داخلی و مبهمی که به آن اشاره کرد، خاطرنشان کرد: خودم هم نمیدانم موضوع چیست! به هر حال تیم هاوش گنبد تیمی از بخش خصوصی است. باید به این تیم کمک کرد. باید مساعدتهای لازم صورت بگیرد تا گنبد بتواند به کارش ادامه دهد و مانند همیشه سرپا بماند.
کارخانه که درچند هفته ابتدایی فصل گذشته رقابتهای لیگ برتر هدایت تیم گیتی پسند اصفهان را برعهده داشت، به برنامههایی که برای تیم هاوش گنبد دارد اشاره کرد و یادآور شد: میخواهم جایگاه گنبد را در والیبال کشور و لیگ برتر بالاتر ببرم به خصوص اینکه گنبدیها از نظر تماشاگر و پتانسیل بدون مشکل هستند.
مربی والیبال کشورمان با بیان اینکه امثال فرهاد قائمی در گنبد زیاد هستند، ادامه داد: البته وقت و انرژی لازم است برای اینکه امثال قائمی در والیبال گنبد شناسایی شده و آموزش داده شوند. من در والیبال ایران سالها زحمت کشیدم تا تجربه کسب کردم و حالا میخواهم مجانی این تجربه را در اختیار جوانان گنبد قرار دهم.
" با توجه مسائل داخلی که به آن اشاره کردید احتمال حضورتان در گنبد چقدر است؟"، وی در پاسخ به این پرسش گفت: توافقاتی که برای حضور در هاوش گنبد داشتم، کامل و نهایی بود. من بالای 90 درصد خود را سرمربی هاوش میدانم. فکر میکنم حداکثر تا چند روز آینده تکلیفم مشخص شود و قراردادم را با این تیم ببندم. فکر نمیکنم مسائل مطرح شده مشکل ساز شوند.
کارخانه تاکید کرد: گنبد باشعورترین، باشورترین و جدیترین تماشاگران را دارد. اینها سرمایه والیبال هستند. میتوان با کمک آنها فرهاد قائمیهای زیادی را تحویل والیبال ایران داد.
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