جایگاه هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی در ارزشیابی فدراسیون"الف" تعیین شد

کریم پاداش اصل رئیس هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی امروز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی فعالیتهای هیئت های بسکتبال استانها از سوی فدراسیون، اظهار داشت: آخرین ارزشیابی هیئتهای بسکتبال از سوی فدراسیون بسکتبال کشورمان اخیرا انجام گرفت که بر این اساس هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی در ردیف استانهای الف قرار گرفت.

وی افزود: منظور از ردیف الف این است که بالاترین امتیازات به یک یا چند استان اختصاص یابد که خوشبختانه استان آذربایجان شرقی در این ارزشیابی در زمره استانهای ردیف الف قرار گرفت.

پاداش اصل تصریح کرد: شرکت در مسابقات، میزبانی مسابقات در رده های سنی مختلف، برگزاری کلاسهای مربیگری و داوری، دعوت بازیکنان به اردوهای تیم های ملی دختران و پسران و کسب عنوان و مقام در مسابقات از جمله فاکتورهای ارزشیابی فدراسیون بوده است.

وی تصریح کرد: هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی در اغلب فاکتورهای مورد نظر فدراسیون امتیازات بالایی کسب کرده و باید بگویم که توجه به تیمهای پایه در این استان از دیگر مواردی بود که فدراسیون بسکتبال به آنها نیز توجه داشت.

رئیس هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود با اعلام خبر انتصاب نایب رئیس جدید این هیئت، اظهار داشت: آقای فرهنگ ارغوانی یکی از پیشکسوتان بسکتبال استان بر اساس تجربیاتی که داشت، به عنوان نایب رئیس هیئت بسکتبال استان انتصاب شد که امیدوارم وی بتواند در راستای تحقق اهداف هیئت مثمر ثمر واقع گردد.

وی همچنین گفت: اخیرا در جلسه ای که در هیئت استان برگزار کردیم، از روسای فعال هیئتهای شهرستانهای استان در سال 90 تجلیل کردیم تا انگیزه فعالیت بهتر و بیشتر در این روسا و اعضای هیئتها تقویت شود.

پاداش اصل یادآور شد: شهرستانهای سراب، آذرشهر، ایلخچی و تبریز که به ترتیب آقایان داود رفیقی، اسماعیل شهبازی، شاهرخ یعقوبی و یعقوب احمدزاده روسای این هیئتها هستند، به دلیل عملکرد خوب و تلاشگرانه در سال 90 مورد تجلیل قرار گرفتند.

وی افزود: دو نفر از مربیان بانوی بسکتبال آذربایجان شرقی نیز به جهت کسب مقامهای دوم و سوم تیمهای جوانان و نوجوانان استان در مسابقات کشوری مورد تجلیل هیئت استان قرار گرفتند.

وی در خاتمه عنوان داشت: مسابقات بسکتبال خیابانی جام رمضان تبریز هم اکنون با شرکت 12 تیم در پارک ائل گلی در حال برگزاری است که امسال نیز همانند سالهای گذشته، شور و هیجان خاصی بر این رقابتها حاکم است.

گفتنی است موفقیتهای هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی با ریاست کریم پاداش اصل در حالی همچنان ادامه دارد که این هیئت بدون هیاهو و البته بدون بهره مندی از منابع مالی و با دستان خالی فعالیت می کند.