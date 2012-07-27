به گزارش خبرگزاری مهر، یک گزارش جدید هشدار داده است که نخستین چیزی که همه ما پس از خرید تلویزیون جدید می خواهیم تماشای برنامه های تلویزیون از طریق دستگاه جدید است اما انجام چنین کاری می تواند به دید چشم صدمه بزند.

نکته تعجب برانگیز این است که نیمی از مصرف کنندگان پس از خریداری دستگاه های تلویزیون آن را اصلا تنظیم نمی کنند و بلافاصله پس از قرار دادن دستگاه تلویزیون در جای درنظر گرفته شده برای آن به تماشای تصاویر می پردازند.

این درحالی است که براساس اظهارات کارشناسان تصویر، تماشای تلویزیون با این شرایط می تواند به چشم صدمه بزند.

تلویزیونها در فروشگاه ها برای جلب توجه تنظیم می شوند و روشن تر از حد معمول هستند و تضاد رنگی آن در آخرین حالت قرار گرفته است.

در فروشگاه ها تلویزیونها معمولا برای جلب توجه تنظیم می شوند بنابراین تصویر آنها به شدت روشن است و میزان تضاد رنگ آن در آخرین حالت خود تنظیم شده است

از سوی دیگر تنظیمات کارخانه ای که برای نمایش در فروشگاه ها صورت گرفته موجب افزایش مصرف انرژی نیز می شود و می تواند عمل محصول را کوتاه کند.

نظرسنجی Ipsos MORI اظهار داشته است که افرادی که تصویر تلویزیونهای خود را پس از خریداری تنظیم می کنند 21 درصد از کل مشتریان هستند که این تعداد براساس راهبردهای تولید کننده عمل می کنند و تنها 5 درصد از مشتریان از خدمات حرفه ای بهره می گیرد.

تنظیمات پیش فرض تلویزیون براساس اظهارات کارشناسان صرفا برای فروشگاه های تلویزیون بوده و برای مصرف خانگی مناسب نیست. این تنظیمات جزئیات تصویر و رنگ را خدشه دار می کند و عمر دستگاه را کوتاه تر خواهد کرد، از این رو برخی از کارشناسان ستادی را عنوان " تصویر بی نقص" راه اندازی کرده اند تا به ارتقا آگاهی عمومی در این رابطه کمک کنند.