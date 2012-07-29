جانوری که به صورت طبیعی مسواک می زند

به گزارش خبرنگارمهر، مقاومت دندان های نهنگ بسیار زیاد است زیرا لایه خارجی دندان های نهنگ از فلوراید ساخته شده که جزاصلی بیشتر خمر دندانهااست

با نگاهی دقیق به دندان های نهنگ در می یابیم که دندان های این حیوان حاوی مقادیر زیادی فلوراید یعنی ماده اصلی بسیاری از خمیر دندان ها و مواد نگهدارنده وشوینده های محافظ دندان است.



در حقیقت یکی از دلایل موثر موفقیت و قدرت زیاد نهنگ ها درتکه پاره کردن شکارشان دندان های مقاوم آنها است که به خوبی برای این کار طراحی شده اند.

بر اساس مطالعاتی که اخیراً درمجله ساختار زیست شناسی منتشر شده است دندان های نهنگ ها هرگز پوسیده نمی شود و قادرند در طول زندگانی خود چندین مرتبه دندان های نو را جایگزین دندان های قدیمی کنند.

در حالیکه دندان های نهنگ حاوی ترکیبات فلوراید ، کلسیم و فسفات است دندان های انسان و سایرپستانداران فلوراید ندارد و حاوی ترکیبات معدنی است که در استخوان وجود دارد.

اپل متخصص شیمی معدنی در دانشگاه دویسبرگ اسن آلمان می گوید: به منظور افزایش مقاومت دندان ها در برابر مواد اسیدی خمیر دندان ها اغلب حاوی فلوراید هستند و بعد از مسواک زدن درسطح دندان های انسان کمتر از 1 درصد ازمواد شامل هیدرو اکساید با مقدار کمی فلوراید جایگزین می شود.



به گفته وی، اما بر خلاف دندان های انسان سطح دندان های نهنگ حاوی 100 درصد فلوراید است بنابراین در نهنگ ها پوسیدگی دندان ها رخ نمی دهد.

در حقیقت از آنجایی که نهنگ ها در آب زندگی می کنند و به طور منظم در طول زندگی دندان هایشان را جایگزین می کنند دغدغه ای در خصوص حفاظت و نگهداری از دندان هایشان ندارند.

