6 درصد از رانندگان تمایل به کشتن جانوران مسیر خود دارند

به گزارش خبرنگار مهر دریک بررسی میدانی که توسط یکی ازمهندسان ناسا در جاده ها انجام شد مشخص شد که 6 درصد ازرانندگان تمایل به کشتن جانوران دارند.

مارک رابر از میان 1000 راننده ای که در جاده ها مورد بررسی قرارداد دریافت 60 راننده عمداً مسیر خود را برای ازبین بردن جانوران تغییر می دهند.

رابر تحقیق خود را با قرار دادن تعدادی لاکپشت ، مار و یا عنکبوت پلاستیکی در مسیر رانندگان و یک برگه در کنار جاده به عنوان کنترل کننده آزمایش انجام داد.

وی در بررسی عکس العمل های 1000 راننده مسیرتحقیقش دریافت 6 درصد از رانندگان لاین مسیر خود را برای از بین بردن اسباببازی های پلاستیکی که تصور می کردند موجوداتی زنده هستند تغییر می دهند.

رابر می گوید : نمی توانم درک کنم عامل محرک این افراد برای از بین بردن حیواناتی که آزاری به آنها نمی رسانند چیست !

اما تصور می کنم که در این افراد حس همدلی و دوست داشتن به طور کامل از بین رفته و به همین دلیلهرگز حاضر نیستم با چنین افرادی در ارتباط باشم .

