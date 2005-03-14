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۲۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۶:۴۹

يك فيلمساز:

برگزاري جشنواره هاي صنعتي مي تواند درايت را در مديران صنعتي بالا ببرد

مهمترين مسئله اي كه باعث مي شود يك فيلم خوب صنعتي ساخته شود، شناخت و درايت و شعور مديران صنعتي است.اين كه ايمان داشته باشند كه چنين رسانه اي براي معرفي محصول صنعتي نياز است.

به گزارش خبرنگار سينمايي "مهر "، مهرداد فريد (فيلمساز ) و برنده جايزه دوم تيزرهاي تبليغاتي نخستين جشنواره فيلم فرهنگ و صنعت درانتهاي مراسم اختتاميه درباره كار در عرصه مستند صنعتي گفت : من پيش از ورود به عرصه فيلمسازي ، در مطبوعات فعاليت داشتم و درسالهاي اخير ، به حوزه فيلمسازي وارد شدم .
مستند صنعتي هم به هرحال ، مشكلات خودش را دارد كه مهمترينش ، كه مي تواند كمك كند يك فيلم خوب ساخته شود، شناخت و درايت و شعور مديران صنعتي است و درواقع به اين نكته ايمان داشته باشند كه به چنين رسانه اي براي معرفي محصول صنعتي نيازدارند.
وي افزود: متاسفانه در بخش صنعت اين درايت كمتر به چشم مي خورد و چون روحيه زمخت و سخت مديران صنعتي ، با نگاه پرطراوت و پرنشاط و لطيف هنرمندانه و زيبايي شناسانه ، معمولا مانوس نيست اين دودر يك نقطه مناسب همديگر را قطع نمي كنند. 
وي گفت: اگر چنانچه، چنين نگرشي ايجاد شود، 50 درصد كار پيش رفته است. و بخش دوم كا به فيلمساز مربوط مي شود كه در اين حوزه فعاليت مي كند و خالق اثر است.
وي افزود: برگزاري چنين جشنواره هايي ، مي تواند اين درايت را در مديران صنعتي افزايش دهد، به شرطي كه اين جشنواره ، خوب پوشش داده شود، معرفي شود و آثارش هم ازرسانه اي چون تلويزيون ديده مي شود و با ديدن اين آثار با كيفيت، ذايقه مديران صنعتي بهتر شود و آنها را متوجه كند كه چنين رسانه اي هم وجود دارد .

 

کد مطلب 165902

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