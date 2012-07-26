  1. ورزش
۵ مرداد ۱۳۹۱، ۱۹:۲۱

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

علی‌آبادی: امید به مدال‌آوری ایران زیاد شده/ سال‌هاست حاشیه سازی می‌کنند

علی‌آبادی: امید به مدال‌آوری ایران زیاد شده/ سال‌هاست حاشیه سازی می‌کنند

رئیس کمیته ملی المپیک ایران با بیان اینکه امید مدال آوری ورزش ایران در المپیک زیاد شده است گفت: سالهاست که برخی ها برای ما حاشیه سازی می کنند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، محمد علی آبادی که روز پنجشنبه به همراه محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان برای حضور در مراسم افتتاحیه سی‌امین دوره بازی‌های المپیک وارد لندن شده بود، در جمع خبرنگاران ایرانی حاضر در فرودگاه هیترو ضمن بیان این مطلب افزود: خوشبختانه گستردگی رشته‌های ورزشی ایران برای مدال‌آوری نسبت به دوره‌های گذشته زیاد شده و ما امیدواریم که در این دوره از بازی‌ها بتوانیم موفق‌تر از قبل باشیم.

وی افزود: ما در چند رشته به مدال‌آوری نزدیک هستیم و حتی اگر در این دوره از بازی‌ها نتوانیم به مدال برسیم، قطعا در دوره‌های آینده می‌توانیم در برخی رشته‌هایی که تا به حال مدال المپیکی نداشته‌ایم موفق باشیم. با این حال امیدواریم این دوره بتوانیم نسبت به قبل مدال‌های بیشتری کسب کنیم.

رئیس کمیته ملی المپیک ایران با بیان اینکه پاداش‌های مدال‌آوران ایران در این دوره از بازی‌ها از سوی وزارت ورزش در تهران پرداخت خواهد شد در مورد پاداشی که این کمیته به مدال‌آوران خواهد داد، گفت: ما برای ورزشکارانی که مدال طلا کسب کنند پنج هزار دلار پای سکو پرداخت خواهیم کرد و به ترتیب این رقم در مدال‌های نقره و برنز کمتر خواهد شد.

محمد علی آبادی در واکنش به این موضوع که برخی‌ها حاشیه سازی برای ورزش ایران را از قبل المپیک آغاز کرده‌اند، گفت: ما الان 30 - 35 سال است که با این حاشیه سازی‌ها مقابله کرده‌ایم و امیدواریم در این دوره نیز ورزشکاران ما بتوانند با عملکرد مطلوب خود به این حاشیه سازی‌ها پاسخ بدهند.

کد مطلب 1659021

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