شناخت دقیق ‌تر استعدادهای بالقوه صنایع منجر به برنامه‌ ریزی صحیح ‌تر خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آراسته امروز مسئله اشتغال را یکی از دغدغه‌ های اصلی و همیشگی مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: بخش‌ های مختلف اقتصادی برای رفع این دغدغه باید بیشتر مورد مطالعه قرار گیرند.

وی ادامه داد: صنعت یکی از این بخش‌ ها که نقش موثری در اشتغالزایی دارد و به طور مستقیم و غیر مستقیم در بخش‌ های دیگر نیز تاثیر می ‌گذارد.

معاون برنامه ریزی توسعه و فناوری صنعت، معدن و تجارت گیلان به آخرین مهلت ثبت مشخصات طرحهای نیمه تمام صنعتی اشاره کرد و گفت: طرحهای نیمه تمام صنعتی که میزان سرمایه گذاری آنها پنج میلیارد تومان به بالا است حداکثر تا بیستم مردادماه سال جاری فرصت دارند با مراجعه به سایت WWW.Behinyab.ir نسبت به تکمیل اطلاعات و مشخصات خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: بقیه طرحهای صنعتی نیز حداکثر تا پایان مرداد ماه امسال فرصت دارند با مراجعه به سایت مزبور اطلاعات مربوطه را تکمیل کنند.

آراسته همچنین گفت: مجریان این طرحها باید پس از تکمیل ثبت مشخصات خود در این سایت مراتب تائید ثبت نام را از طریق کارشناس مربوط به طرح خود در حوزه اداره برنامه ریزی و توسعه صنعتی در سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان پیگیری کنند.

وی یادآورشد: پس از مهلت مقرر مبنای ارائه هرگونه خدمات دولتی از قبیل پرداخت تسهیلات و استعلامهای مربوط به طرحهای مزبور، تکمیل ثبت نام آنها در این سایت است و تمامی طرحهای نیمه تمام صنعتی که نسبت به ثبت مشخصات و تکمیل اطلاعات خود در این سایت اقدام نکنند، طرح راکد صنعتی محسوب خواهند شد.