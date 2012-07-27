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۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۰:۰۷

حیاتی:

رقابت‌های والیبال جام رمضان در شهرستان اسفراین آغاز شد

رقابت‌های والیبال جام رمضان در شهرستان اسفراین آغاز شد

اسفراین - خبرگزاری مهر: دبیر هیئت والیبال شهرستان اسفراین گفت: رقابت‌های والیبال جام رمضان پنجشنبه شب در این شهرستان آغاز ‌شد.

رضا حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رقابت‌های والیبال جام رمضان شهرستان اسفراین با شرکت 10 تیم در 2 گروه 5 تیمی پنجشنبه شب در سالن شهدای مصرزاده اداره ورزش و جوانان شهرستان آغاز شد.

وی اظهار داشت: این رقابت‌ها در مرحله مقدماتی به صورت دوره‌ای برگزار و از هر گروه 2 تیم به مرحله دوم صعود خواهند کرد.

حیاتی تصریح کرد: تیم‌های صعود کننده در مرحله دوم به صورت ضربدری با یکدیگر به رقابت پرداخته و در پایان تیم‌های اول تا سوم رقابت‌ها مشخص می‌شود.

وی افزود: در نخستین روز این رقابت‌ها 3 دیدار برگزار می‌شود که در اولین دور این رقابت ها، تیم جوانان مجتمع صنعتی فولاد اسفراین برابر بزرگسالان این مجتمع صف آرایی می‌کند.

این مسئول اضافه کرد: در دیگر دیدار پنج شنبه شب تیم لوله گستر اسفراین به مصاف تیم روستای چهاربرج رفته و شهرداری اسفراین نیز با روستای ایرج این شهرستان دیدار می‌کند.

دبیر هیئت والیبال شهرستان اسفراین تصریح کرد: رقابت‌های والیبال جام رمضان این شهرستان در محل سالن مصرزاده اداره ورزش و جوانان آغاز شده و علاقه مندان می‌توانند برای تماشای دیدارها به این سالن مراجعه کنند.

کد مطلب 1659050

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