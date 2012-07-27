سند تحول بنیادین نقشه راه در آموزش و پرورش است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مصلحی پور عصر پنجشنبه در جمع مدیران مدارس ابتدایی منطقه بردخون اظهار داشت: امسال وضعیت خاصی در آموزش و پرورش کشور وجود دارد و اولین سال اجرای سند تحول بنیادین است که نیاز به تلاش و جدیت بیشتر می باشد.

رئیس اداره آموزش و پرورش بردخون افزود: سند تحول بنیادین که نقشه راه ما است باید مطالعه شود و نسبت به آن آگاهی کامل کسب کنیم و برای عملیاتی کردن آن گام برداریم زیرا هدف از اجرای سند کمک به پرورش انسان است و نهاد آموزش و پرورش برای تربیت نیروی انسانی و تولید سرمایه ملی اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: در تعالیم دینی توجه خاصی به انسان شده است و هرچه به جایگاه انسان توجه شود آموزش و پرورش به تعالی و رشد می رسد زیرا دانش آموزان امروز مدیران فردا خواهند بود و آنچه به آنان آموزش می‌دهیم در جامعه نمایان می‌شود و نتیجه کار را می بینیم و هرگونه کوتاهی بستگی به تعلیم و تربیت آنان درگذشته دارد.

مصلحی پور ادامه داد: در نظام تعلیم و تربیت کاستی‌ها و کمبودهایی وجود داشت که بر این اساس مقام معظم رهبری دستورتحول در آموزش و پرورش را صادر کردند و بیش از600 نفر از صاحب نظران و کارشناسان تعلیم و تربیت در تدوین و بررسی و تصویب این سند تلاش کردند و در آن تلاش شده الگوهای حقیقی و دینی و ایرانی ما معرفی شوند و کمتر به دیگران توجه داشته باشیم.

دبیر شورای آموزش و پرورش یادآور شد: از این به بعد همه معلمان نقش مربی را دارند و به موضوع ارتقای معلم نگاهی خاص شده و اکنون نیز این تغییر دیدگاه را در بین مسئولان به معلم می بینیم که معلم را به عنوان کارمند اداری نمی شناسند بلکه یک شخصیت و جایگاه علمی دارد و انتظار می رود همه همکاران در این راستا حرکت و تلاش کنند.

وی عنوان کرد: منطقه ما آمادگی100درصدی برای اجرای سند تحول دارد و مسئولان و اولیای دانش آموزان هیچ دغدغه ای در این زمینه نداشته باشند و ما از همه توان و ظرفیت خود برای عملی کردن مفاد سند استفاده خواهیم کرد.