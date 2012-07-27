  1. بین الملل
۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۰

در یک پژوهش بررسی شد؛

5 دلیل آغاز جنگ میان مصر و رژیم صهیونیستی

5 دلیل آغاز جنگ میان مصر و رژیم صهیونیستی

دو تحلیلگر صهیونیست در مقاله ای به بررسی دلایل وقوع جنگ میان مصر و اسرائیل پرداخته و تاکید کردند: شرایط داخلی مصر و تغییر سیاستهای قاهره درباره حماس و نوار غزه از جمله مسائلی است که احتمال ایجاد چالش در روابط دوجانبه را بالا برده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره ، "اوری برلوف" و "اودی دیکل" در تحلیلی مشترک که از سوی پایگاه صهیونیستی News One منتشر شده تاکید کردند: 5 دلیل اصلی برای وقوع جنگ میان مصر و اسرائیل وجود دارد که نخستین مورد آن چالشهای امنیتی روبروی مصر در منطقه سینا و فعالیت گروههای مسلح در آن است.

دومین موضوع توافق صلح (کمپ دیوید) میان مصر و اسرائیل است که طرف مصری در نظر دارد تغییراتی را درآن ایجاد کند. مسئله سوم که احتمال آغاز جنگ میان دو طرف را افزایش داده، نقش آفرینی مصر در منازعات فلسطین و اسرائیل است. که مردم مصر از محمد مرسی انتظار دارند در این موضوع وارد عمل شود.

موضوع چهارمی که صلح میان مصر و اسرائیل را تهدید می کند سیاست خارجی مصر در قبال حماس و نوار غزه است که می تواند عامل آغاز تنشهای جدی در روابط قاهره و تل آویو باشد. مسئله پنجم نیز احتمال اضافه شدن غزه به اراضی مصر است. بر این اساس، بازگشایی کامل گذرگاه رفح، روابط ویژه اخوان المسلمین و حماس، برافراشته شدن پرچم مصر پس از پیروزی مرسی در انتخابات، همگی از مسائلی است که اضافه شدن غزه به عنوان استان جدید مصر را بالا برده و در نهایت عامل تنش زا در روابط محسوب می شود. 

کد مطلب 1659131

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