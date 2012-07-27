دیدار معاون دبیرکل سازمان ملل با سفیر ایران در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر،در این دیدار که ژنرال باباکار گای فرمانده جدید نیروهای ناظر سازمان ملل متحد در سوریه نیز حضور داشت ، تحولات جاری در سوریه و آخرین وضعیت طرح شش ماده ای کوفی عنان بویژه در شرایط حساس سیاسی و امنیتی سوریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.



لادسوس در این ملاقات گزارشی از اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان ملل از جمله تمدید یکماهه مهلت حضور نیروهای سازمان ملل و رایزنیهای انجام گرفته از سوی وی با مقامات سوریه را به اطلاع سفیر کشورمان رساند.



وی با اشاره به دیدار اخیر وزیر خارجه کشورمان با بان کی مون دبیرکل سازمان ملل ، دیدار امروز را در ادامه آن دانست و با تأکید بر جایگاه و نفوذ کشورمان در منطقه حساس خاورمیانه ، از مواضع حمایتی جمهوری اسلامی ایران از طرح کوفی عنان تشکر کرد.



دو طرف در این دیدار ضمن رد اقدامات نظامی که باعث پیچیده تر شدن اوضاع خواهد شد، تنها راه حل بحران پیچیده سوریه را راه حل سیاسی و ورود طرفهای متنازع به گفتگوها دانستند.



سفیر کشورمان نیز در این دیدار ضمن تأکید بر موضع حمایتی ایران از طرح کوفی عنان بر ضرورت مقابله با تلاشهایی که در جهت به شکست کشاندن این طرح خواهد شد تأکید ورزید.



شیبانی با اشاره به موقعیت حساس سوریه و تلاش برخی از جهات منطقه ای و بین المللی در نظامی ساختن روند وضعیت جاری اظهار داشت هر گونه راه حلی غیر از راه حل سیاسی منجر به بی ثباتی در سوریه خواهد شد که این امر بی ثباتی در محیط پیرامونی این کشور را به دنبال خواهد داشت.

سفیر کشورمان اقدام نظامی علیه سوریه را بازی با آتش دانست و تأکید کرد روند نظامی موجب پیچیده تر شدن و طولانی شدن بحران میشود و تبعات منفی و وخیمی برای منطقه بویژه عاملان این بحران خواهد داشت.