مصوبات منطقه ساطح دودرا چهارمحال و بختیاری به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود عیدی گفت:‌ مصوبات منطقه ساطح دودرا در بخش نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس یک مدرسه ابتدایی در روستای آبزا، یک مدرسه ابتدایی در روستای گورون و معلم سرای چیلته بوده که هفته دولت بهره برداری می شوند.

وی تکمیل این مدارس و خانه عالم تا زمان افتتاح را نیازمند یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال اعتباراعلام و تأکید کرد: در صورت به حد نصاب رسیدن دانش آموزان کلاس های راهنمایی نیز تشکیل می شود.

عیدی از اخذ مجوز تأسیس دهیاری چیلته اخذ و انتخاب دهیار این روستا خبرداد و افزود: فرمانداری شهرستان لردگان هم دهیار را تأیید و برای گرفتن حکم دهیاری به استانداری چهارمحال و بختیاری معرفی کند.

انتقال آب ازمنطقه آتشگاه به ساطح دودرا چهارمحال و بختیاری آغاز شد

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: بنیاد مسکن استان نیز طرح هادی روستاهای ده کهنه امام زاده، طلینه، چیلته و گورون را در این منطقه به انجام رسانده است.

محمود عیدی گفت: بنیاد مسکن برای نوسازی مساکن روستایی در این منطقه آمادگی اعطای ۲۷ میلیارد ریال تسهیلات را دارد.

وی بیان کرد: انتقال آب از آتشگاه به ساطح دودرا با دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار شروع و حدود هزار متر اجرای خط انتقال آب آشامیدنی انجام شده است.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: ساخت ایستگاه پمپاژ و مخزن بین راهی به حجم ۵۰۰ متر مکعب با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصدی نیز در حال انجام است.

وی تأکید کرد: مخازن پلی اتیلن برای هفت روستای منطقه ساطح دودرا با سه میلیارد ریال اعتبار خریداری و به محل انتقال داده و اجرای شبکه توزیع آب آشامیدنی منطقه به طول ۱۰ کیلومتر به پیمان کار تحویل داده شده است.

۱۱ نشریه در چهارمحال و بختیاری مجوز چاپ گرفت

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: سال گذشته برای انتشار ۱۱ نشریه در استان مجوز صادر شده نسبت به سایر استان های کشور بی نظیر بوده است.

وی به حمایت های چهارگانه از مطبوعات چهارمحال و بختیاری اشاره و تأکید کرد: این حمایت ها شامل توزیع مناسب آگهی ها، مطابقت با نشر و تیراژ انتشار (اعلام وصول)، آموزش ها و صندوق بیمه و تسهیلات هستند.

گنجی افزود: جهت دهی و هماهنگی فرایندها به صورت جدی از سوی این اداره کل در حال اجراست.

وی تصریح کرد: کنترل فرایندها برای جلوگیری از هرگونه تنش و ارتقای اطلاع رسانی صحیح ضرورت دارد.

انعکاس اطلاعات از رسانه های جمعی چهارمحال و بختیاری مطلوب است

دبیر شورای اطلاع رسانی چهارمحال و بختیاری، انعکاس اطلاعات از رسانه های جمعی استان را مثبت دانست.

کیومرث مرادی گفت: رسانه های جمعی چهارمحال و بختیاری اخبار و اطلاعات مربوط به این استان به بسیار مطلوب منعکس و اطلاع رسانی می کنند.

وی تأکید کرد: اطلاع رسانی بهتر و ساماندهی مصاحبات مطبوعاتی مدیران نقش مهمی در ارتقای اطلاع رسانی دارد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری چهارمحال و بختیاری افزود: هم اکنون اصلی ترین و اولویت دار ترین موضوع اطلاع رسانی در استان مربوط به طرح های مهر ماندگار است.

مرادی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری جزو ۱۰ استانی است که ۳۰ تا ۴۰ طرح مهر ماندگار در کشور دارد.

کودکان مشکل دار توسط سنجش شناسایی می شوند

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری از مرکز سنجش شهرکرد بازدید کرد و گفت: این سنجش ها نقش مؤثری در شناسایی دانش آموزان سالم دارد.

یزدان جلالی تأکید کرد: با انجام سنجش می توان کودکان مشکل دار را نیز شناسایی و برای رفع مشکل آنان در سن پایین برنامه ریزی و اقدام کرد.

جلالی افزود: مرکز سنجش شهرکرد یکی از مراکز فعال و مطلوب سنجش در چهارمحال و بختیاری است.

وی تصریح کرد: مسئولان بایستی برای سنجش سلامت کودکان وقت بیشتری را صرف و از سلامت کامل آنان اطمینان حاصل کنند.

وی از نبود به موقع پزشک در این مرکز انتقاد کرد و گفت: بایستی پزشک به موقع در مرکز حضور یافته تا مردم معطل نشوند.