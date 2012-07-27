پاکستان با آمریکا درباره افغانستان تفاهم نامه امضا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "معظم احمد خان" سخنگوی دفتر وزارت امور خارجه پاکستان در اسلام آباد گفت که این تفاهم نامه در راستای توصیه های مجلس است.

کابینه پاکستان روز چهارشنبه تایید کرد این تفاهم نامه برای انتقال محموله از خاک پاکستان به افغانستان است.

مسیر تدارکاتی ناتو در اقدامی تلافی جویانه برای حمله نیروهای ناتو به یکی از پایگاههای مرزی پاکستان و کشته شدن 24 پاکستانی مسدود شده بود و با عذرخواهی رسمی 13 تیر ماه آمریکا باز شد.

عذرخواهی رسمی، توقف حملات هواپیماهای بدون سرنشین در شمال غرب پاکستان و افزایش نرخ کامیونهای عبوری ناتو از جمله شروط این کشور برای آمریکا بود، اما ایالات متحده در این مدت تنها با فشار و تهدید به قطع کمکهای مالی تلاش کرد تا پاکستان را وادار به بازگشایی این مسیر کند.

