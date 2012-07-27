"روز قدس،بیداری اسلامی،نوید بخش آزادی قدس" شعار امسال روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز؛ رمضان شریف با اشاره به همفکری، تعامل و رایزنی ستاد انتفاضه و قدس با متفکران، اندیشمندان، کارشناسان و صاحب نظران حوزه فلسطین در انتخاب شعار محوری مراسم روز جهانی قدس امسال، اظهار داشت: امام خمینی(ره) در 33 سال پیش در شرایطی که هیچ اقدام موثری در فضای حمایتی از مردم مظلوم فلسطین قابل مشاهده نبود با اعلام جمعه آخر ماه رمضان به عنوان روز جهانی قدس برای اولین بار از زمان اشغال فلسطین ظرفیت عظیم و مقتدر مسلمانان و مستضعفان جهان را در عرصه حمایت از آرمان فلسطین وارد ساخت و با نشان دادن راه به همه آزاد اندیشان و صلح خواهان عالم مساله فلسطین را به عنوان مهم ترین دغدغه جهان اسلام مطرح و راه حل آزادی قدس و نجات مردم فلسطین را مشخص کرد.

رییس ستاد انتفاضه و قدس در تبیین علت انتخاب شعار اصلی روز جهانی قدس، مقیاس و محیط اثربخشی گفتمان بیداری اسلامی شکل گرفته در منطقه را فراتر از جغرافیای جهان اسلام ارزیابی کرد و اظهار داشت: فرآیند بیداری اسلامی در منطقه تنها محدود به کشورهای اسلامی نبوده و هم اکنون مطالبات این بیداری اسلامی در ملت های اروپایی و آمریکا نیز قابل مشاهده است بر این اساس، باید قاطعانه بگوییم که پروسه جهانی شدن بر مبنای بیداری اسلامی و بصیرت جهانی و بر علیه استکبار و صهیونیسم بین الملل در حال تحقق است.

وی افزود: امروز رژیم صهیونیستی، خود را نه تنها در مقابل امواج قدرتمند بیداری اسلامی بلکه در محاصره افکار عمومی جهانیان می بیند و بی تردید ، مرز و امتداد بیداری اسلامی ، در آن سوی جغرافیای کشورهای اسلامی در پهنای یک بیداری و هوشیاری جهانی گسترش یافته است.

رئیس ستاد انتفاضه و قدس ، با تأکید بر اینکه امروز یک اجماع جهانی علیه رژیم صهیونیستی ایجاد گردیده ، آن را یکی از ثمرات و نتایج راهبردی نامگذاری روز جهانی قدس توسط حضرت امام(ره)دانست و افزود: حضرت امام با نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس ، خط حمایت از مردم مظلوم فلسطین را به عنوان سرمایه ای عظیم و سرنوشت ساز در اختیار نسل های حق طلب و آزادی خواه جامعه بشریت قرار داده اند.

شریف تبدیل خشم و اراده ملت های اسلامی به ظرفیتی راهبردی و تعیین کننده در مقیاس جهانی و در عرصه مقابله با رژیم جعلی صهیونیستی را از ره‌آورد های ابتکار معمار کبیر انقلاب معرفی و تصریح کرد: امروز دشمنان در نهایت استیصال و درماندگی شاهد هستند که چگونه این تفکر راهبردی امام(ره) در تولید آرمان آزادی قدس شریف، در خلرج از جغرافیای جهان اسلام در جوامع غیر اسلامی - اما مبارز و استکبار ستیز- نفوذ و آنان را با خوه همراه ساخته است .

وی روز جهانی قدس را عرصه جوشش و فوران خشم و اراده جامعه بین‌الملل بر علیه جنایات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و صحنه انزوای راهبردی آمریکا و میدان هراس و وحشت اسرائیل در پیشگاه ملت ها عنوان کرد و با تأکید بر اینکه مکتب و تفکر مقاومت ، مرز نمی شناسد، افزود: تردیدی نیست که دیگر نمی توان هیچ مرز و محدوده ای برای آرمان آزادی قدس شریف متصورشد این گفتمانی است که از ام القرای امروز جهان اسلام یعنی ایران اسلامی و با تدبیر و ژرف اندیشی حضرت امام (ره) و سپس تاکید و تداوم آن توسط مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مد ظله العالی )به گفتمانی غالب در جامعه جهانی تبدیل شده است و ما امیدوار هستیم که این مطالبه جهانی همچنان راه خود را با شتاب بیشتر ادامه داده و سرانجام آزادی ملت مظلوم فلسطین را رقم زند.

شریف در ادامه با اشاره به تحولات ناشی از امواج بیداری اسلامی و تأثیرات شگرف آن بر معادلات و مناسبات منطقه ای و بین المللی تصریح کرد: جهان امروز آبستن تحولات و رخدادهایی است که صهیونیست ها را با یک غافلگیری استراتژیک روبرو ساخته است به گونه ای که امروز شاهد هستیم افکار عمومی جهانیان در موضوع فلسطین و محکومیت جنایات رژیم سفاک صهیونیستی به رویکردی واحد و موضعی مسئولانه رسیده اند و رژیمی که در تبلیغات و تصورات شیطانی خود ، در خیال حکومت از نیل تا فرات بود را به انفعال کشانده و در حد کشیدن یک دیوار حایل تحقیر کرده است.

رئیس ستاد انتفاضه و قدس در پایان، روز جهانی قدس امسال را به دلیل تحرکات و تلاش های مذبوحانه برخی کشورها و رژیم صهیونیستی در از بین بردن صحنه راهبردی ژئوپلیتیک مقاومت در منطقه بسیار حساس و مهم ارزیابی کرد و با دعوت از آحاد ملت سلحشور ایران برای حضور گسترده،پرشور و پیام آفرین در راهپیمایی امسال اظهار داشت: ملت ایران همواره با بصیرت و شجاعت در میدانهای گوناگون دفاع از ملت مظلوم فلسطین حضوری فعال و تعیین کننده داشته و خود را بعنوان یک سرمایه عظیم و توانمند و یک نیروی راهبردی برای استقرار امنیت و صلح پایدار در منطقه معرفی کرده است و برغم جریان‌سازی‌های رسانه‌ای و عملیات روانی سایت‌ها و شبکه‌های ماهواره‌ای ضد انقلاب برای از بین بردن حمایت های ملت ایران از مردم مظلوم فلسطین، بعنوان بدنة فعال امت اسلامی و محور بیداری اسلامی با حضور حماسی و فاخر خودشان در روز جهانی قدس ، با ثبت حماسه ای بزرگ، پر شور و قدرت افزا همگام با جامعه جهانی ناقوس مرگ رژیم صهیونیستی را به صدا درخواهد آورد.