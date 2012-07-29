مجید صالحی در "رادیو هفت"/ المپیک لندن از رادیو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌های گروه نغمات شبکه قرآن و معارف سیما در ماه مبارک رمضان در دو بخش زنده و تولیدی روی آنتن می‌رود. برنامه زنده گروه نغمات شبکه قرآن و معارف سیما شامل دو قسمت شنبه و یکشنبه‌های برنامه اسراء است که شنبه‌ها به بحث اذان و یکشنبه ها به تواشیح و همخوانی قرآن اختصاص دارد.

قطعات فارسی و عربی مخصوص مناسبت‌های ماه مبارک رمضان شامل وفات حضرت خدیجه(س)، شهادت امام حسن(ع) و همچنین شهادت امیرالمومنین علی(ع) از تولیدات گروه نغمات است که برای استفاده در اختیار دیگر گروه‌های این شبکه قرار داده شده است.

مناجات‌ها، دعای افتتاح، دعای سحر و دعای ابوحمزه ثمالی نیز از دیگر تولیدات گروه نغمات شبکه قرآن و معارف سیما در ماه مبارک رمضان است.

وزیر ارشاد: روشنگری رسانه نقش موثری در احیای فرهنگ قرآنی دارد

سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمعه شب ششم مرداد با حضور در غرفه رادیو قرآن مستقر در بیستمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در برنامه "شهر قرآن" گفت: برگزاری نمایشگاه قرآن در انس بیشتر مردم با کلام الهی و معارف بلند قرآنی در ماه مبارک رمضان بسیار موثراست چرا که مردم می‌توانند با دستاوردهای موسسات و نهادهای قرآنی آشنا شده و در بخش‌های مختلف پرسش و پاسخ و نشست‌های گوناگون با آموزه‌های دینی انس بگیرند.

وی افزود: رادیو قرآن بنابر مخاطب خاص و رسالتی که برعهده دارد نیز در تبیین این آموزه‌ها نقش مهمی را ایفا می‌کند. بیداری اسلامی نیز در سراسر جهان مطرح است و قرآن کتاب بیداری و هدایت مردم است. اگر مردم با مضامین قرآن آشنا شوند شرایط ناعادلانه و ظالمانه جهان که تحت سیطره نظام سرمایه داری است فرو می‌ریزد و تغییر می‌کند.

برنامه "شهر قرآن" هرشب از ساعت21 به سردبیری و تهیه‌کنندگی مسعودرضا خالقی و گویندگی تیمور کوشکی از رادیو قرآن پخش می‌شود.

هر روز با المپیک 2012 در رادیو تابستانه

رادیو تابستانه در دو بخش صبحگاهی و عصرگاهی رویدادهای ورزشی المپیک لندن 2012 را برای شنوندگان روی آنتن می‌برد. "صبح ورزش" عنوان ویژه برنامه صبحگاهی این رادیو است که از شنبه 7 مرداد ماه به مدت 30 دقیقه از ساعت 10 صبح و با گویندگی محمد رضا احمدی و محمد سیانکی روی آنتن می‌رود.

شنوندگان برنامه عصرگاهی نیز می‌توانند ساعت 18 با برنامه "عصر ورزش" به مدت 30 دقیقه و اجرا پیمان اسدیان و بابک بابان همراه باشند، تا از تازه‌ترین اخبار المپیک 2012 لندن مطلع شوند. خبرهای شنیدنی از بزرگترین رویداد ورزشی جهان ، گفتگو با ورزشکاران کشورمان و ارتباط زنده و مستقیم با محل برگزاری مسابقات المپیک 2012 لندن از بخش‌های مختلف این دو ویژه برنامه است.

کیومرث درمبخش و مازیار مشتاق گوهری میهمان شب‌های مستند

شبکه مستند سیما در این هفته، از 7 تا 12 مرداد، دو هفته فیلم کیومرث درمبخش و مازیار مشتاق گوهری را در قالب برنامه "شب‌های مستند" برگزار خواهد کرد.

"نگاه روز" و بررسی سبک زندگی

در برنامه "نگاه روز" کاری از گروه فرهنگ رادیو ایران که یکشنبه‌های هر هفته از ساعت 15:30 به سردبیری زهرا فقیه میرزایی پخش می‌شود، فردا یکشنبه هشتم مرداد با توجه به سیره پیامبر اکرم(ص) فرهنگ و سبک زندگی دینی بررسی می‌شود.

حجت‌الاسلام زهیری استاد دینی با توجه به تغییر سبک زندگی امروزی از تاثیر سیره ائمه اطهار بر زندگانی مردم صحبت می‌کند. بیان مصدایقی که در جامعه به چشم می‌خورد، فرهنگ مصرف و مصرف گرایی، پاسداشت احسان و نیکوکاری، توجه مردم به قناعت و کمک به دیگران از موضوعاتی است که نگاه روز" در 3 برنامه متوالی از آن یاد می‌کند. جواد فیاضی تهیه کننده و رسالت بوذری کارشناس مجری و احمدرضا صدر گزارشگر این برنامه هستند.



گفتگوی شبانه با "مجید صالحی" در "رادیو هفت"

گفتگوی شبانه این هفته منصور ضابطیان با مجید صالحی بازیگر سینما و تلویزیون است. این برنامه شب‌ها ساعت 23 روی آنتن می‌رود و محمد صوفی و منصور ضابطیان تهیه کنندگان آن هستند.

پایان ضبط نمایشی تازه از رضا عمرانی

ضبط نمایش "رازهای پدربزرگ" به کارگردانی رضا عمرانی و تهیه‌کنندگی شهلا نیساری در مرکز هنرهای نمایشی رادیو پایان گرفت.

"رازهای پدربزرگ" را غلامرضا قاسمیان نوشته و سردبیری آن برعهده مجید حیدری است و درباره شخصی است که خودش را مخترع یک سفینه ابتکاری می‌دانست و مشغول تمام کردن اختراعش بود که متوجه شد نوه‌اش تدارک سفر به ایران را می‌بیند. او که سال‌ها بود حتی با پسرش حرف نمی‌زد، پذیرفت که نوه جوانش به منزل آنها بیاید.

نمایش "رازهای پدربزرگ" با حضور بازیگرانی چون احمد گنجی، سینا نیکوکار، نازنین مهیمنی، مهدی نمینی مقدم، مهدی گیاهی، شهرزاد عبدحق، علی تاجمیر، مرضیه صدرایی، محمد آقامحمدی، شمسی صادقی و... به صدابرداری پیروز صدرایی، افکتوری نرگس موسی پور در مرکز هنرهای نمایشی رادیو تهیه و تولید شده است.

تولید "کمینگاه شیطان"

"به رنگ اقناع" عنوان جدیدترین کار علی رامشه در مقام تهیه‌کننده و کارگردان است که به تازگی تصویربرداری آن به پایان رسیده است. با پایان تصویربرداری این فیلم در کوبر تدوین فیلم توسط حامد رضی آغاز شده است. در این اثر که از تولیدات شبکه قران است بازیگرانی چون مهدی امینی خواه، شهرام عبدلی، حسن اسدی، حسین رجایی دوست، سعیده عرب، محمد رضا غیاث ابادی، محمد رضایی، تانیا تدین راد، علی محمدی، الهه امینایی و... به ایفای نقش می‌پردازند.

داستان این فیلم نیز روایتگر جوان متمول و معدن داری است که در سفری که برای ارزیابی یک معدن انجام می‌دهد به دلیل خودخواهی‌اش در کویر و صحرا سرگردان می‌شود و تا چند قدمی مرگ پیش می‌رود او با پیرمردی داروساز که به کار جمع آوری گیاهان دارویی مشغول است برخورد می‌کند تا اینکه...

نویسنده این فیلم حسین رجایی دوست و مدیر تولید حسین باقریان است. رامشه تصویر برداری فیلم جدید خود را در بندر انزلی با عنوان "کمینگاه شیطان" با موضوعی پلیسی که به مرزو امنیت مرزی می‌پردازد باهمکاری اداره مرزبانی استان گیلان ظرف روزهای آینده آغاز خواهد کرد.

نمایش جدیدترین آثار مستند در "فانوس"

مجموعه "فانوس" با هدف معرفی و پخش مستندهای جدید و شاخص با شروع این هفته هر شب روی آنتن شبکه مستند سیما می‌رود. این مجموعه در هر قسمت با معرفی یک اثر و فیلمساز آن، مهمان یکی از آثار مستند خواهد بود و جوایز کسب شده توسط فیلم و کارگردان در جشنواره‌های مختلف داخلی و بین المللی و ارائه نمایی جامع و کوتاه از معرفی فیلم، از دیگر بخش‌های مختلف این برنامه خواهد بود.

شبکه مستند سیما همچنین ضمن پخش این آثار مستند برای اولین بار از طریق "فانوس"، به معرفی فعالان و کارگردانان جوان و آتیه دار سینمای مستند ایران نیز خواهد پرداخت و با پخش آثار مطرح و شاخص خارجی که موفق به کسب جوایز بین‌المللی شده‌اند چشم‌اندازی تازه از سینمای مستند جهان به مخاطبان ارائه می‌دهد و مخاطبان سینمای مستند را با انواع مستندها و روش‌های تولیدی جدید در سینمای مستند ایران و جهان آشنا می‌کند.

"فانوس" از 7 مرداد ماه، هر شب ساعت 23 و به مدت 45 دقیقه از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.

ماه رمضان در "شبستان"

برنامه "شبستان" رادیو معارف، به مناسبت حلول ماه رمضان حال و هوای ماه بندگی خدا گرفت. جنگ شبانه "شبستان" از برنامه‌های پر شنونده و متنوع این رادیو است که هر شب روی آنتن رادیو معارف می‌رود. همزمان با شب‌های پر فیض ماه مبارک رمضان، این برنامه حال و هوای ماه بندگی خدا گرفت.

این برنامه در ماه مبارک رمضان در چهار هفته به 4 گروه موضوعاتی چون رمضان ماه رحمت، مهربانی و از خودگذشتگی؛ خانواده و رمضان، بررسی فرهنگ رمضان در خانواده، بررسی فرهنگ رمضان از نظر تقویت و استفاده از برکات ماه رمضان با محوریت خانواده؛ معانی شقاوت و سخاوت، خودسازی و خودستایی و میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام، دعا و مناجات در ماه مبارک رمضان می‌پردازد.

جنگ شبانه "شبستان" کاری از گروه فرهنگ و ادب، با چهار گروه برنامه‌سازی به تهیه‌کنندگی و سردبیری امیرعباس خاقانی، حمید اشتری، رضا رضایی و سید احمد محمودی از ساعت 24 هر شب به مدت 45 دقیقه میهمان شنوندگان رادیو معارف خواهد بود.

روایت "قصه‌ای از قصه‌های بازار" در شبکه مستند

مراحل ساخت و پشت صحنه انیمیشن سینمایی "قصه‌های بازار" ساخته عبدالله علیمراد و محمدرضا عابدی، یکشنبه 8 مرداد، ساعت 16 در برنامه "یک فیلم، یک تجربه" نمایش داده می‌شود.

این مجموعه مستند ساخته ناهید دل آگاه سلسله برنامه‌ای‌ است که در آن به بررسی یک فیلم همگام با فیلمساز آن پرداخته می‌شود و در این قسمت مراحل ساخت این انیمیشن ایرانی را بازنگری می‌کند.

المپیک تابستانی لندن از رادیو تهران



"ویژه بازی‌های المپیک 2012" را هر روز ساعت 10:30 از رادیو تهران موج اف.ام ردیف 94 بشنوید. حامد خزائی سردبیر و تهیه کننده از پخش "ویژه بازیهای المپیک 2012" از شبکه رادیویی تهران خبر داد و افزود: انعکاس وقایع و رویدادهای بازی‌ها با عنوان ویژه بازی‌های المپیک 2012 هر روز ساعت 10:30 تا 11 با گویندگی حمید رضا حصارکی از شبکه رادیوی تهران روی آنتن خواهد رفت. بررسی تاریخچه المپیک، تاریخچه حضور ایران در المپیک و معرفی مدال آوران و پرچم آوران ایران از بخش‌های این برنامه است.

وی در ادامه افزود: شهر لندن در تابستان امسال میزبان سی امین دورهی بازیهای المپیک است و با توجه به اینکه این بازیها قرار است بزرگترین بازی های تاریخ المپیک باشد، این برنامه با هدف اطلاع رسانی و آگاهی بخشی ورزش دوستان تدارک دیده شده و ارتباط با مسئولین و فدراسیون ها نیز از بخش های است که در این ویژه برنامه گنجانده شده است.

بازی‌های المپیک تابستان ۲٠١۲ از ۲٧ جولای تا ١۲ آگوست (۶ تا ۲۲ مرداد ١٣٩١) در لندن پایتخت انگلستان برگزار می‌شود. رقابت‌های پارالمپیک از ۲٩ آگوست ۲٠١۲ آغاز و تا ٩ سپتامبر ادامه خواهد داشت.

"قرار آسمانی" مهمان سفره‌های افطار

ویژه برنامه "قرار آسمانی" کاری از گروه اندیشه رادیو ایران که به مناسبت ماه مبارک رمضان لحظات افطار مهمان خانه‌های مردم است این بار از امامزاده علی اکبر چیذر پخش می‌شود. حسین معصومی سردبیر این ویژه برنامه با اعلام این خبر گفت: دوست داشتیم موقع افطار در بین مردم باشیم برای همین استودیو گریزی را انتخاب کرده و در فضای باز برنامه را اجرا می‌کنیم.

وی افزود: پنج روز اول ماه رمضان در امازاده صالح تجریش بودیم. تا سه شنبه 10 مرداد نیز از صحن مقدس امامزاده علی اکبر چیذر و شهدای هشت سال دفاع مقدس "قرار آسمانی" روی آنتن می‌رود و روزهای باقی ماه رمضان را نیز مهمان امامزاده پنج تن لویزان، امامزاده حسن، امامزاده معصوم و شاه عبدالعظیم حسینی خواهیم بود.

"قرار آسمانی" در ماه مبارک رمضان هر شب از ساعت 19 به مدت دو ساعت با گویندگی علی رضا جاویدنیا و امیر حسین مدرس، تهیه کنندگی: محمد رضا فوادیان ونویسندگی نفیسه فرازنده‌نیا از رادیو ایران و امامزاده‌های واجب تعظیم پخش می‌شود.