پیشرفت گسترده کشور در بومی سازی تکنولوژی رادار

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی فرحی با اشاره به رادار شناسایی رونمایی شده با حمایت ستاد توسعه فناوری هوافضا که در بخش خصوصی طراحی و ساخته شده است، گفت: به طور کلی رادار یک مولفه اساسی هوافضاست؛ رادار در عرصه های مختلف این فناوری همانند امور فرودگاهی کاربرد دارد و از آن می توان به عنوان چشم هوافضا نام برد.

وی افزود: تکنولوژی رادار یکی از حلقه های مفقوده هوافضای کشور بود و ما سالهای متوالی چه پیش از انقلاب و چه پس از آن تا همین چند سال گذشته در این زمینه پیشرفت آنچنانی نداشتیم و به لطف خداوند و به همت متخصصان کشور هم در بخش خصوصی و هم دولتی و دانشگاهی، امروز می توانیم ادعا کنیم که در این عرصه حرف هایی برای گفتن داریم و گام بسیار بلندی را در این زمینه برداشته ایم.

فرحی تصریح کرد: پژوهشگران کشور با حمایت ستاد توسعه فناوری هوافضا، موفق به طراحی و ساخت این رادار شناسایی شدند که به فرودگاه‌های کشور در ایجاد یک شبکه ارتباطی قوی و سریع در مواقع عادی یا بحران کمک می کند.

وی افزود: مراحل طراحی، ساخت و راه اندازی این رادار شناسایی توسط متخصصان شرکت دانش بنیان داخلی و با حمایت ستاد توسعه فناوری هوافضا انجام شده است.

رئیس ستاد توسعه فناوری هوافضا با بیان اینکه طرح رادار شناسایی با هدف بومی سازی و قطع وابستگی کشور در تمامی زمینه‌های مرتبط انجام شده و تولید آن امنیت بالا و امکان تبادل اطلاعات بالا را به دنبال خواهد داشت، ادامه داد: این محصول به صنایع فرودگاهی کشور برای ایجاد یک شبکه ارتباط قوی و سریع هنگام بحران کمک می‌کند و با توجه به تحریم های موجود بسیاری از کشورهای در حال توسعه از داشتن چنین محصولات و سامانه ها محرومند، این در حالی است که متخصصان داخلی این محصول را با استفاده از توانمندی های بومی طراحی و تولید کرده اند.