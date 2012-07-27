آزمون دانشنامه تخصصی دندانپزشکی شهریور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی در روز دوشنبه 13 شهریور و آزمون شفاهی روزهای سه شنبه تا پنج شنبه 14 تا 16 شهریور برگزار می شود.

کلیه داوطلبان واجد شرایط که دوره دستیاری را طبق مقررات (کلیه واحد ها و پایان نامه) به پایان رسانده اند باید جهت ثبت نام به صورت اینترنتی با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس http://www.sanjeshp.ir تا 11 مرداد اقدام کنند.

فارغ التحصیلان خارج از کشور با ارائه معرفی نامه از مرکز خدمات آموزشی صرفا به صورت اینترنتی ثبت نام کرده و نیاز به ثبت نام حضوری در دانشگاهها ندارند.

یک قطعه عکس4*3 ، اسکن فیش واریزی به مبلغ 100 هزار ریال برای داوطلبان بار اول، مبلغ 200 هزار ریال برای داوطلبان بار دوم ، مبلغ 300 هزار ریال برای داوطلبان بار سوم ، مبلغ 400 هزار ریال و برای داوطلبان بارچهارم به بعد به حساب 1278 خزانه داری کل قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور از جمله مدارک ثبت نام است.

متقاضیان شرکت در آزمون بورد تخصصی دندانپزشکی سال 91 که در مهلت مقرر شده موفق به ثبت نام اینترنتی نشده اند می توانند از ساعت 9 صبح روز سه شنبه 10 مرداد ماه تا ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 11 مرداد (به مدت 24 ساعت) به سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه و ثبت نام کنند. این زمان قابل تمدید نیست.

متقاضیان رشته پروتزهای دندانی آزمون دانشنامه دندانپزشکی سال 91 موظف به تحویل مستندات پژوهشی، لاگ بوک و CD مربوط به کیس های ثابت و متحرک حداکثر تا تاریخ 12 شهریور 91 هستند.

داوطلبان برای جزئیات تحویل مستندات به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مراجعه کنند. جزئیات دریافت مستندات خارج از بازه زمانی اعلام شده موجب عدم محاسبه در امتحان بورد 91 می شود.