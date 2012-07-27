دو پیرمرد سارق خانه های ویلایی غرب تهران

به گزارش خبرنگار مهر، فروردین ماه سال گذشته فردی با مراجعه به کلانتری 118 ستارخان به مأموران اعلام کرد که خانه اش در خیابان گلناز جنوبی مورد سرقت سارق یا سارقین قرار گرفته و 300دلار پول نقد ، 300 هزار تومان پل نقد ، یک دوربین عکاسی حرفه ای ، گذرنامه و مدارک شناسایی ، 5 عابر بانک به همراه رمز آنها و همچنین تعداد جواهرات قدیمی نقره از خانه اش به سرقت رفته است.

با تشکیل پرونده مقدماتی و به دستور بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه 2 تهران ، پرونده جهت رسیدگی تخصصی در اختیار تیم مبارزه با سرقت اماکن پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

همزمان با آغاز تحقیقات ، کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی با مراجعه به محل سرقت اقدام به شناسایی نوع سرقت و شیوه و شگرد ورود سارقان به منزل مالباخته کردند. تحقیقات از محل سرقت نشان داد که سارق یا سارقان با انتخاب یک خانه ویلایی شمالی و پس از اطمینان از عدم حضور ساکنان آن ، به شیوه تخریب توپی قفل درب ورودی وارد خانه شده و اقدام به سرقت کرده اند.

با شناسایی شیوه و شگرد استفاده شده در این سرقت و شناسایی چند فقره سرقت های منازل دیگر که به شیوه مشابه مورد سرقت قرار گرفته بودند ، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که این سرقت ها توسط یک گروه از سارقان انجام شده است .



کارآگاهان پایگاه دوم در ادامه رسیدگی به این پرونده و با انجام تحقیقات از برخی مالباختگان اطلاع پیدا کردند که سارقان در سرقت های خود ، پس از سرقت عابر بانک های حاوی رمز با مراجعه به مراکز مختلف اقتصادی در مرکز شهر تهران اقدام به خرید طلا و جواهرات بویژه سکه های طلا و همچنین برداشت وجوه نقد از شعبات مختلف بانکی کرده اند .

با شناسایی مراکز و شعبات محل تردد متهمان در زمان خرید و یا برداشت وجوه نقد از حساب های متعلق به مالباختگان ، کارآگاهان پایگاه دوم با بهره گیری از تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته این مراکز موفق به شناسایی یکی از مجرمان سابقه دار و حرفه ای در زمینه سرقت منزل به هویت علی اصغر 40 ساله شدند.

کارآگاهان با بهره گیری از اطلاعات موجود در سوابق متعدد متهم و انجام دیگر اقدامات پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه وی در منطقه خزانه شده و سوم دی ماه پس از شناسایی دقیق مخفیگاه و اطمینان از حضور متهم ضمن دستگیری علی اصغر ، در بازرسی از مخفیگاهش موفق به کشف مقادیر زیادی از انواع اموال مسروقه و همچنین عابر بانک ها و دیگر مدارک شناسایی متعلق به مالباختگان شدند که با دعوت از مالباختگان و شناسایی تعدادی از اموال مسروقه بدست آمده از خانه متهم، وی که در ابتدا منکر هرگونه ارتکاب سرقتی شده بود به ناچار لب به اعتراف گشود و به سرقت های منازل در غرب تهران بویژه در مناطق طرشت ، صادقیه ، آیت الله کاشانی اعتراف کرد .

در ادامه تحقیقات ، متهم علاوه بر اعتراف به سرقت از منازل ویلایی در غرب تهران ، هویت همدست خود به نام ایرج . 60 ساله را معرفی و عنوان داشت که شناسایی محل های سرقت توسط ایرج انجام گرفته است .

متهم در ادامه اعترافات خود نیز در خصوص نحوه خرید یا برداشت وجوهات از حساب های عابر بانک متعلق به مالباختگان نیز به کارآگاهان گفت : هر بار که در سرقت هایمان موفق به سرقت عابر بانک به همراه رمز می شدیم ، در زمان مراجعه به مراکز تجاری ، اقتصادی و یا بانک ها ایرج یک عصای چوبی در دست می گرفت و در حالیکه من او را به عنوان دایی صدا می کردم ، در بیرون مغازه یا بانک به گونه ای قرار می گرفت که شناسایی نشویم.

با معرفی "ایرج . ن" به عنوان دیگر متهم ، بلافاصله کارآگاهان وی را به عنوان یکی از مجرمالن سابقه دار در زمینه سرقت منزل مورد شناسایی قرار دادند که آخرین بار نیز توسط پایگاه چهارم پلیس آگاهی دستگیر و روانه زندان شده ، اما پس از گذشت مدتی با استفاده از وثیقه ای که همسرش برای وی تهیه کرده بود از زندان خارج و متواری می شود .

با توجه به اطلاعات بدست آمده از ایرج . ن ، کارآگاهان پایگاه دوم اقدام به شناسایی آخرین مخفیگاه وی در منطقه کیانشهر کرده اما در ادامه اطلاع پیدا کردند که از این محل نیز متواری شده است .

سرهنگ کارآگاه مهرداد یگانه ، رئیس پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، در ادامه اعلام این خبر با اشاره به این موضوع که دستگیری متهم متواری این پرونده همچنان در دستور کار کارآگاهان پایگاه دوم قرار دارد ، گفت : با توجه به آنکه دستگیری متهم متواری این پرونده همچنان در دستور کار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارد ، دستور انتشار بدون پوشش تصویر این متهم به هویت ایرج . ن ( 60 ساله ) از سوی بازپرس پرونده صادر شده است. از تمام شهروندان که موفق به شناسایی متهم شده و اطلاعاتی از مخفیگاه و یا محل های تردد این شخص در اختیار دارند ع درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس 63957774 در اختیار پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند .

