فوتبال المپیک با شگفتی آغاز شد/ ژاپن از سد اسپانیا گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای فوتبال المپیک یک روز قبل از مراسم افتتاحیه آغاز شد و طی آن روز گذشته هشت دیدار در گروههای چهارگانه برگزار شد.
در مهمترین دیدارها ژاپن یک بر صفر اسپانیا را از پیش رو برداشت، بریتانیا، میزبان رقابتها مقابل سنگال به تساوی یک بر یک دست یافت و برزیل هم به سختی و با نتیجه 3 بر 2 از سد مصر گذشت.
- نتایج کامل دیدارهای روز نخست مسابقات فوتبال المپیک 2012 لندن به تفکیک گروهها به شرح زیر است:
گروه A:
* امارات یک - اروگوئه 2
گلها: اسماعیل مطر (23) برای امارات و گاستون رامیرز (42) و نیکلاس لودیرو (56) برای اروگوئه
* بریتانیا یک - سنگال یک
گلها: کرگ بلیمی (20) برای بریتانیا و موسی کونیت (82) برای سنگال
گروه B:
* گابن یک - سوئیس یک
گلها: پیر آبومیانگ (45) برای گابن و آدمیر مهمدی (5) برای سوئیس
* مکزیک صفر - کره جنوبی صفر
گروه C:
* برزیل 3 - مصر 2
گلها: رافائل داسیلوا (16)، لئاندرو دامیائو (26) و نیمار (30) برای برزیل و محمد ابوتریکا (52) و محمد صلاح (76) برای مصر
* بلاروس یک - نیوزلند صفر
گل: دمیتری باگا (45)
گروه D:
* هندوراس 2 - مراکش 2
گلها: جری بنگتسون (56 و 65) برای هندوراس و عبدالعزیز بارادا (39) و زاکریا لبیاد (67) برای مراکش
* اسپانیا صفر - ژاپن یک
گل: یوکی اتسو (34)
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