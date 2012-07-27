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۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

جلالی:

شرایط اشتغال کارآموزان فنی و حرفه ای در گلستان مهیاست

شرایط اشتغال کارآموزان فنی و حرفه ای در گلستان مهیاست

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان گفت: شرایط برای اشتغال کارآموزان فنی و حرفه ای در استان مهیاست.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب جلالی ظهر جمعه در سخنان پیش از خطبه نمازجمعه گرگان افزود: همه واحدهای صنفی و صنعتی مراجعه و مکاتبه کردند تا کاراموزان فنی و حرفه یا را مشغول بکار کنند.

وی اظهار داشت: در حوزه دولت فرصت شغلی موجود نست و در بخش خصوصی، واحدهای صنعتی، صنفی به وفور شغل پیدا می شود.

وی عنوان کرد: وظیفه بنگاههای آموزشی کشور این است که جوان را با شرایط و وظایف شغلی آشنا کند و متاسفانه در این بخش دغدغه هایی وجود دارد.

جلالی بیان داشت: علیرغم ظرفیتهای شغلی، جوانان باید با شغل آشنا باشند و بخشی از بیکاران را فارغ التحصیلان تشکیل می دهند.

مدیرکل فنی و حرفه ای گلستان گفت: دولت در برنامه چهارم، تمهیداتی را قائل شد تا امکانات سخت افزاری را ایجاد کنیم تا توانایی انجام کار افزایش یابد.

وی عنوان کرد: امکانات در مجموعه استان به صورت رایگان در اختیار قرار می گیرد و ضمن آنکه آمزوشهای بصورت رایگان است، شرایط رفاهی رایگان نیز در اختیار قرار می گیرد.

کد مطلب 1659236

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