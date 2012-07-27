4200 معلم خوزستانی در طرح بصیرت شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم نمایندگی خوزستان در یک برنامه با عنوان طرح بصیرت به آگاه سازی و تعلیم اقشار مختلف و تاثیر گذار جامعه از جمله طلاب و معلمان آموزش و پرورش در قالب برگزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت اقدام کرده است.

در همین راستا تاکنون چهار هزار و 200 معلم خوزستانی در قالب دوره های آموزشی طرح بصیرت فرهنگیان آموزش دیده اند. این طرح در 16 منطقه استان خوزستان شامل نواحی 1، 2، 3و 4 اهواز و شهرستانهای شوشتر، شوش، ایذه، باغملک، رامهرمز، مسجدسلیمان، شادگان، آبادان، خرمشهر، ماهشهر، دزفول و اندیمشک برگزار شده است.



این معلمان در دوره هایی با عنوان مرزبانی از مکتب اهل بیت از بیستم خرداد ماه سال جاری در 94 کلاس و همایش شرکت داشته اند.



این دوره ها با حضور 16 نفر از اساتید مطرح کشوری و استانی از جمله آیت الله حیدری، حجج الاسلام نگارش، پاکدل، صالحی و جنتی به نقد و بررسی فرق انحرافی و نوظهور پرداختند.



نقد و بررسی فرقه ها و اندیشه های انحرافی وهابیت، تصوف، باستان گرایی، عرفان های نوظهور، تاریخچه تشیع و سنن، پاسخ به شبهات عقیدتی و فقهی و ولایت فقیه از جمله مبحث های مطرح شده در این دوره بود.



در آینده ای نزدیک مقرر شده است تا در حوزه های علمیه شهرستان هایی از جمله خرمشهر، آبادان، شوش و چند شهرستان دیگر این برگزار شود.