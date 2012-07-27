6 هزار دانش آموز بروجردی متقاضی استفاده از سرویس مدارس هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن داودی در جلسه ساماندهی سرویس مدارس شهرستان بروجرد اظهار داشت: رانندگان سرویس مدارس باید افرادی امین و مورد اعتماد باشند و باید نظارت های لازم در این زمینه صورت گیرد.

وی با تاکید بر بررسی نقاط ضعف در زمینه فعالیت سرویسهای مدارس در بروجرد بیان داشت: در سال تحصیلی گذشته یک سری مشکلات در این حوزه وجود داشت که باید در سالجاری رفع شود.

داودی با تاکید بر اینکه رانندگان سرویس مدارس باید صلاحیت هالی فنی و اخلاقی لازم را داشته باشند، افزود: متاسفانه ظرفیت و تعداد سرنشین در برخی سرویسهای مدارس رعایت نمیشود که امسال باید نظارت بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری ویژه بروجرد ادامه داد: تغییر کردن سرویسها طی سال تحصیلی یکی دیگر از معضلات در این زمینه بوده که به دلایلی از جمله آشنایی راننده با مسیر و آشنایی خانوادهها با راننده سرویس باید سرویسهای مدارس ثابت باشند.

داودی یادآور شد: امسال 6 هزار و 813 دانشآموز بروجردی متقاضی استفاده از سرویس هستند.

وی گفت: سال گذشته 380 تاکسی، 104 خودرو شخصی و 172 مینیبوس کار جابجایی دانشآموزان بروجردی را برعهده داشتند.