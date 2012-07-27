انتخاب واحد دانشگاه آزاد یزد از 14 شهریور ماه آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میرجلیلی با اشاره به تقویم آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی یزد در نیمسال اول سال تحصیلی 92 - 91 اظهار داشت: شروع انتخاب واحد این نیمسال از روز سه شنبه 14 شهریور 91 ویژه ورودی‎های 87 و ماقبل، چهارشنبه 15 شهریور برای ورودی‎های 87 و ماقبل، کارشناسی ناپیوسته 88، دکتری و ارشد 88 و شنبه 18 شهریورماه ویژه کاردانی و کارشناسی پیوسته 88، کارشناسی ناپیوسته 88 و 89 است.

وی افزود: همچنین روز یکشنبه 19 شهریور ماه ویژه مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته 88 و 89، کارشناسی ناپیوسته 89 و روز دوشنبه 20 شهریور ماه ویژه کارشناسی ناپیوسته 90، کاردانی و کارشناسی پیوسته 89، دکتری و ارشد 89 و در پایان روز سه‌شنبه 21 شهریور ماه ویژه کاردانی و کارشناسی پیوسته 90، کارشناسی ناپیوسته 90 و دکتری و ارشد 90 است.

میرجلیلی عنوان کرد: زمان انتخاب واحد ورودی‌های 91 همزمان با ثبت ‌نام انجام می‌شود، همچنین شروع کلاس‌ها از شنبه 25 شهریور ماه و پایان کلاس ‌ها جمعه 15 دی ماه 91 اعلام شده است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد واحد یزد ادامه داد: زمان حذف و اضافه از شنبه هشتم مهرماه تا چهارشنبه 12 مهرماه 91 به ترتیب مخصوص ورودی‎های سال 87 و ماقبل، 88، 89، 90 و 91 خواهد بود.

میرجلیلی اظهار داشت: امتحانات نیمسال اول تحصیلی 92 – 91 در سه نوبت 10- 8 ، 12 – 10 و 17 – 14 از شنبه 16 دی‎ماه آغاز می شود و در روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه به پایان می‌ رسد.