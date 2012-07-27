موضوع مرغ و سکه جنگهای روانی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های نماز جمعه شیراز با اشاره به فعالیت دشمنان برعلیه جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: سالیان سال است که دشمنان بر علیه جمهوری اسلامی ایران نقشه می کشند که آخرین فعالیت آنها ایجاد جنگ های روانی در داخل کشور بود.

وی تصریح کرد: جاهایی که روزانه 300 کیلو مرغ توزیع می شد و هیچکس هم گلایه نداشت طی مدت گذشته در برخی از روزها حدود یک هزار کیلو مرغ توزیع کرده و همچنان هم درخواست دارد.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: هیچگونه کمبودی در این میان وجود ندارد بلکه اینگونه جنگهای روانی باعث می شود که نوعی خرید کاذب در داخل کشور ایجاد شود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: قصه ارز و سکه نیز به همین حالت بود و باید ملت ما به هوش تر از قبل باشند و بدانند که اینگونه رفتارها جنگ روانی اقتصادی دشمنان است.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: مسئولین نظام هیچگاه ملت ایران اسلامی را تنها نخواهند گذاشت و همواره برای رفاه و آسایش آنان تلاش می کنند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه آمریکا و اروپا همواره پنج هدف را برای رفتار با جمهوری اسلامی ایران مد نظر قرار داده اند، یادآور شد: همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران استکبار جهانی پنج هدف را شامل ایجاد انزوا برای ایرن، ایجاد تشنج و اختلاف میان ملت و مسئولین ایران، جلوگیری از الگو شدن ایران برای سایر کشورهای مسلمان، جلوگیری از ورود ایران به عرصه های علمی و فناوری و پنجم اینکه در صورت ورود ایران به این عرصه باید از تمامی داشته ها برای جلوگیری از فعالیت ایران استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: تحریمهای مختلف علیه ایران نه برای انر‍ژی هسته است و نه برای داشتن موشک های دور برد، بلکه برای این است که مقاومت ملت ایران را از بین ببرند.

آیت الله ایمانی افزود: امروز شاهدیم که دشمنان از تمام توان اطلاعاتی خود برای ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی علیه ایران استفاده می کنند در صورتیکه سیستم اطلاعاتی ایران دنیا را در دستان خود دارد.

وی تاکید کرد: دشمنان می دانند که اینگونه رفتار ها و تحریم ها بر علیه ایران بی فایده است زیرا ملت ایران با هوشیاری در مقابل اینگونه رفتار ها ایستادگی می کنند.