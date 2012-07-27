دانشجویان اردبیل فجایع نسل کشی در مسلمانان در میانمار را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه کشتار کودکان، زنان و مردان مسلمان میانمار و به آتش کشیدن خانه و کاشانه آنان توسط افراطگرایان محکوم شده است.

در بخشی از این بیانیه از دادگاه های بین المللی خواسته شده هرچه سریعتر نسبت به جلوگیری از ادامه نسل کشی و سرایت آن به مناطق بیشتری از جهان اقدام و عاملان این جنایت را مجازات و به سزای اعمالشان برسانند.

این بیانیه با اشاره به ناکامی غرب در حمله به افغانستان و عراق و کشتار بی‌رحمانه در این کشورها افزوده است: این بار در اوج بیداری امت اسلامی غرب و بویژه آمریکا دست به جنایت دیگری در کشور مظلوم و بین امت اسلامی زدند که نشان‌دهنده استیصال آنها از وعده‌ها و شعارهای دروغین آنها است.

بیانیه دانشجویان اردبیل اضافه می کند: امروز دست استکبار جهانی در هر گوشه‌ای از سرزمین مسلمانان به جنایت و خون آلوده شده که این نتیجه روشنی از تعدی آنها به حق و حقوق مسلمانان و انسان‌های آزادیخواه است.

این بیانیه خواستار بیداری امت و کشورهای اسلامی شده و تاکید کرده است: برخی از کشورهای اسلامی به جای غلام حلقه به گوش بودن آمریکا، یاریگر امت اسلامی باشند که امروز ندای آزادی‌خواهانه واقعی آنها در بحرین، سوریه، عراق،‌ لبنان و... به گوش می‌رسد.

در این بیانیه دانشگاهیان دانشگاه محقق اردبیلی آمادگی خود را برای هرگونه کمک به مردم مسلمان میانمار اعلام کرده اند.

