دانشجویان اردبیل فجایع نسل کشی در مسلمانان در میانمار را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه کشتار کودکان، زنان و مردان مسلمان میانمار و به آتش کشیدن خانه و کاشانه آنان توسط افراطگرایان محکوم شده است.
در بخشی از این بیانیه از دادگاه های بین المللی خواسته شده هرچه سریعتر نسبت به جلوگیری از ادامه نسل کشی و سرایت آن به مناطق بیشتری از جهان اقدام و عاملان این جنایت را مجازات و به سزای اعمالشان برسانند.
این بیانیه با اشاره به ناکامی غرب در حمله به افغانستان و عراق و کشتار بیرحمانه در این کشورها افزوده است: این بار در اوج بیداری امت اسلامی غرب و بویژه آمریکا دست به جنایت دیگری در کشور مظلوم و بین امت اسلامی زدند که نشاندهنده استیصال آنها از وعدهها و شعارهای دروغین آنها است.
بیانیه دانشجویان اردبیل اضافه می کند: امروز دست استکبار جهانی در هر گوشهای از سرزمین مسلمانان به جنایت و خون آلوده شده که این نتیجه روشنی از تعدی آنها به حق و حقوق مسلمانان و انسانهای آزادیخواه است.
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