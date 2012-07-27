راهپیمایی نمازگزاران در حمایت از مسلمانان میانمار برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران تهرانی در اولین نماز جمعه در ماه مبارک رمضان در حمایت از مسلمانان مظلوم و بی‌دفاع میانمار، راهپیمایی اعتراض آمیز در مقابل دانشگاه تهران برگزار کردند.

نمازگزاران با در دست داشتن پلاکادرهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و سردادن شهارهایی همچون، قتل عام مسلمان خدایی توطئه جدید آمریکایی، سکوت در برابر جنایت؛ خیانت است خیانت است خیانت است ، خیانت، قتل‌عام مسلمان میانمار،جنایت دوباره استکبار و یا ایهاالمسلمون اتحدوا اتحدوا، نسل کشی مسلمانان در میانمار را محکوم کردند.

راهپیمایی کنندگان با سردادن شعار الله اکبر کشتار وحشیانه مسلمان اعلان جنگ است به دین و قرآن، ای امت محمد به پا خیز به پا خیز خواستار وحدت و اتحاد مسلمانان در حمایت از مسلمانان بی دفاع میانمار شدند.