  1. سیاست
۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۵۰

پس از نمازجمعه امروز تهران؛

راهپیمایی نمازگزاران در حمایت از مسلمانان میانمار برگزار شد

راهپیمایی نمازگزاران در حمایت از مسلمانان میانمار برگزار شد

نمازگزاران تهران امروز بس از پایان نمازجمعه در اعتراض به کشتار مسلمانان میانمار و سکوت مجامع بین المللی نسبت به این نسل کشی راهپیمایی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران تهرانی در اولین نماز جمعه در ماه مبارک رمضان در حمایت از مسلمانان مظلوم و بی‌دفاع میانمار، راهپیمایی اعتراض آمیز در مقابل دانشگاه تهران برگزار کردند.

نمازگزاران با در دست داشتن پلاکادرهای مرگ بر آمریکا و مرگ  بر اسرائیل و سردادن شهارهایی همچون، قتل عام مسلمان خدایی توطئه جدید آمریکایی، سکوت در برابر جنایت؛ خیانت است خیانت است خیانت است ، خیانت، قتل‌عام مسلمان میانمار،جنایت دوباره استکبار و یا ایهاالمسلمون اتحدوا اتحدوا، نسل کشی مسلمانان در میانمار را محکوم کردند.

راهپیمایی کنندگان  با سردادن شعار الله اکبر کشتار وحشیانه مسلمان اعلان جنگ است به دین و قرآن، ای امت محمد به پا خیز به پا خیز خواستار وحدت و اتحاد مسلمانان در حمایت از مسلمانان بی دفاع میانمار شدند.

کد مطلب 1659309

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