فلسفه صیام تقوای الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی محمدی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه بندر گز گفت: حکمت روزه و فلسفه تشنگی و گرسنگی یکماهه کسب تقوی و تکامل از نظر روحی است.

وی اظهار داشت: اگر در ماه رمضان از غذای معنوی سفره الهی بهره مند نشویم و تقوی را کسب نکنیم، معلوم است این ماه برای ما، رمضان نبوده است.

وی عنوان کرد: باید قبل و بعد از ماه مبارک رمضان برای انسان تفاوت داشته باشد، زیرا قبل از شروع ماه دست خالی وارد می شویم و باید با جواهری از تقوا برگردیم و تمام اعضا را از معصیت الهی تشنه و گرسنه نگه داریم.

امام جمعه بندرگز یادآورشد: براساس حدیث، شقی کسی است که در ماه رمضان بخشیده نشود و شقی تر از آن کسی است که در ماه رمضان گناه کند.

حجت الاسلام محمدی با تسلیت رحلت بانوی گرامی اسلام اشاره کرد و گفت: حضرت خدیجه (س) بانوی عفیف و پاکدامن و اولین کسی بود که رسالت پیامبر گرامی اسلام را تصدیق کرد و با حمایت روانی، اجتماعی و اقتصادی در ترویج اهداف اسلام نقش بسزایی داشت.

وی عنوان کرد: حضرت خدیجه زمانی که مردم پیامبر اسلام را تکذیب کردند، نبی گرامی اسلام را تصدیق کرد و هنگامیکه دیگران همه چیز را از پیامبر دریغ کردند، اموالش را به پیامبر بخشید.

وی به روز ملی کارآفرینی و ترویج آموزشهای فنی و حرفه ای اشاره کرد و گفت: مرکز فعال و پویا و دارای کارگاههای آموزشی مختلفی در شهرستان بندرگز فعال است و جوانان از این مرکز و امکانات استفاده کنند.

حجت الاسلام محمدی به مسائل خاورمیانه، انفجار دفتر شورای امنیت ملی سوریه و کشته شدن تنی چند از سران نظامی و امنیتی این کشور اشاره کرد و گفت: این حوادث دست کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس را در از بین بردن این جبهه مقاومت رو کرد.

وی عنوان کرد: تصویر واقعی توان نیروی امنیتی سوریه نشان داد که توان خود را دوباره بازسازی کردند و حمله تروریست که با مداخله رژیم های تروریستی اتفاق افتاد، تاوانش را خواهند پرداخت.

امام جمعه بندرگز گفت: سید حسن نصرالله در سالگرد پیروزی 33 روزه حزبه الله لنبان به صراحت اعلام کرد، جرم دمشق عدم همراهی با طرح های سازش و حمایت از حزب الله لبنان و پل ارتباطی بین ایران و مقاومت است.