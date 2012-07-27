مسئولان کاروان ایران ورزشکاران را شارژ روحی کردند/ روسا بیشتر بهره بردند!

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، در حالی که قرار است پاداش مدال‌آوران سی‌امین دوره بازی‌های المپیک لندن از سوی کمیته المپیک پای سکو به ورزشکاران اهدا شود، از سوی مسئولان کاروان ایران به هر یک از ورزشکاران مبلغ 1000 دلار به عنوان پول تو جیبی پرداخت شد. البته به روسای فدراسیون‌ها 2000 دلار پرداخت شد و به مربیان و کادر فنی نیز 1200 دلار اهدا شده است.

سی‌امین دوره بازی‌های المپیک لندن از صبح روز شنبه به طور رسمی در رشته‌های مختلف آغاز خواهد شد. قبل از مراسم افتتاحیه برخی رشته‌ها رقابت خود را آغاز کرده‌اند. کاروان ورزش ایران با 53 ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد.