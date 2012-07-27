  1. ورزش
۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۳۹

گزارش خبرنگار مهر از لندن/

مسئولان کاروان ایران ورزشکاران را شارژ روحی کردند/ روسا بیشتر بهره بردند!

مسئولان کاروان ایران ورزشکاران را شارژ روحی کردند/ روسا بیشتر بهره بردند!

مسئولان کاروان ورزش ایران با پرداخت مبلغی به ورزشکاران و البته مربیان و روسای فدراسیون‌ها، آنها را برای حضور در رقابت‌ها شارژ روحی کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لندن، در حالی که قرار است پاداش مدال‌آوران سی‌امین دوره بازی‌های المپیک لندن از سوی کمیته المپیک پای سکو به ورزشکاران اهدا شود، از سوی مسئولان کاروان ایران به هر یک از ورزشکاران مبلغ 1000 دلار به عنوان پول تو جیبی پرداخت شد. البته به روسای فدراسیون‌ها 2000 دلار پرداخت شد و به مربیان و کادر فنی نیز 1200 دلار اهدا شده است.

سی‌امین دوره بازی‌های المپیک لندن از صبح روز شنبه به طور رسمی در رشته‌های مختلف آغاز خواهد شد. قبل از مراسم افتتاحیه برخی رشته‌ها رقابت خود را آغاز کرده‌اند. کاروان ورزش ایران با 53 ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 1659349

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها