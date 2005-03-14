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۲۴ اسفند ۱۳۸۳، ۱۵:۴۹

عصر امروز با حضور مسئولان كشوري و لشكري صورت گرفت :

بهره برداري از ايستگاه ايران خودرو در پيكان شهر

ايستگاه ايران خودرو عصر امروز با حضور جمعي از مسئولان كشوري و لشكري در پيكان شهر افتتاح شد .

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر مديرعامل شركت راه آهن شهري تهران و حومه ( مترو ) در اين مراسم متروي كرج - مهرشهر را نمونه بسيار موفقي از همكاريهاي دولت ، شهرداري تهران و شهرداري كرج دانست و اظهار داشت : با  افتتاح ايستگاه ايران خودرو تعداد ايستگاههاي بين شهري شهركهاي اقماري اطراف تهران به بيش از 4 ايستگاه فعال رسيده و با افتتاح ايستگاه چيتگر در اواخر ارديبهشت 84 اين خط تكميل خواهد شد .

وي تصريح كرد :با زير بار ظرفيت بردن اين ايستگاه، كمك شاياني به كاهش ترافيك داخل بزرگراه تهران - كرج كمك بسياري كرده است .

به گفته مهندس هاشمي متروي تهران داراي 8 خط داخلي به طول 200 كيلومتر ،  200 ايستگاه و متروي اتصال به شهركهاي اقماري به طول 170 كيلومتر و 50 ايستگاه است .

مهندس هاشمي مهمترين خط اتصال متروي تهران را كرج ، مهرشهر، گلشهر ، هشتگرد بطول 65 كيلومتر عنوان كرد .

وي افزود : فاز اول متروي تهران - كرج بطول 30 كيلومتر از سال 77 به شهروندان كرجي سرويس رساني كرده و روزانه 100 هزار سفر با اين خط انجام مي شود .

مهندس هاشمي خاطرنشان كرد : خوشبختانه با حمايت شوراي شهر ، شهرداري تران ، دولت ، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه امكانات راه اندازي خط متروي كرج - گلشهر بطول 10 كيلومتر فراهم شده و تا اواخر اسفند امسال با حضور رئيس جمهور افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 165937

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