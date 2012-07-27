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۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۴

حجت الاسلام ابراهیمی:

برپایی نماز جمعه از راههای تداوم بیمه ماندن انقلاب است

برپایی نماز جمعه از راههای تداوم بیمه ماندن انقلاب است

ورامین – خبرگزاری مهر: معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور ، یکی از راههای تداوم بیمه ماندن انقلاب را برپایی نمازهای جمعه عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی ابراهیمی که ظهر جمعه به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه خیرآباد، سخن می گفت، افزود: انقلاب اسلامی به دلایلی بیمه شده و یکی از این دلایل ولایت فقیه است که امام (ره) فرمود: "پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به کشورتان آسیب نرسد" و همچنین فرمود: "اگر سپاه نبود، کشور هم نبود."

وی بیان کرد: از وقتی که نماز جمعه در خیرآباد دایر شده، برکات نماز جمعه نیز در این منطقه به خوبی دیده شده و مشهود است.

جنگ امروز جنگ اقتصادی است

این مسئول با اشاره به اینکه جنگ امروز جنگ اقتصادی است، افزود: باید به فرموده مقام معظم رهبری، ائمه جمعه و نمازهای جمعه جنگ اقتصادی دشمن را تبیین کنند.

وی با بیان اینکه مرغ وارداتی تبلیغ شعار "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نیست، عنوان کرد: مردم می گویند 20 سال در صف نایستادیم و حالا بایستیم؟ این توطئه دشمن است تا روحیه مردم را تضعیف کنند.

ایران به تمام استکبار جهانی "نه" گفته است

وی افزود: هفت کشور همسایه از ما برق می گیرند، چون روی پای خودمان ایستاده ایم و به تمام استکبار جهانی "نه" گفتیم.

ابراهیمی بیان داشت: این همه در کشور کارمی شود و دشمن باید طعم شکست را یکبار دیگر بچشد و یکبار دیگر تو دهنی بخورد چون امام(ره) یاد داده که به همه قدرتهای استکباری باید "نه" گفت.

نماز جمعه مرکزی برای تزریق روحیه به مردم است

وی ادامه داد: نماز جمعه یکی از مراکزی است که روحیه امید را در میان مردم تزریق می کند، چرا که دستهای دشمن به کار افتاده تا آرمانهای ملت شریف و شهیدپرور جمهوری اسلامی را مورد تهدید قرار دهد.

معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در سخنان خود با اشاره یک حدیث قدسی گفت: داستان معراج پیامبر حدیث قدسی است که وقتی به بهشت رفت، هشت درب دیدند که روی هر درب نامی نوشته بود که باید با سلاح، اخلاق و صفات اهل بهشت به هر کدام از آنها وارد شد.

دربهای هشتگانه بهشت

وی اضافه کرد: درب اول بهشت "لااله الّا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله" است؛ زندگی دنیا چهار شیرینی دارد:1- قناعت 2- نداشتن کینه 3- ترک حسد 4- مجالست با انسانهای خیّر.

این مسئول درب دوم بهشت را چنین توصیف کرد: برای هر چیز شادمانی است و شادمانی آخرت نیز برچند چیز است: 1- دست کشیدن بر سر یتیم 2- عاطفه نشان دادن و کمک کردن به زندگی بیوه ها 3- تلاش برای برآوردن حاجت مسلمانان 4- مهربانی کردن به فقرا.

وی افزود: درب سوم بهشت نیز چنین است که سلامتی دنیا به چهار چیز بستگی دارد: 1-کم خوری 2- کم حرف زدن 3- زیاد نخوابیدن 4- عدم زیاده روی در شهوت.

ابراهیمی در توضیح درب چهارم بیان داشت: دو چیز از مهترین اساس و پایه های رستگاری انسان در روز قیامت است: 1- نیکی به پدر و مادر 2-  وقت حرف زدن یا صحیح حرف بزن یا ساکت باش.

وی افزود: درب پنجم نیز چنین است که اگر می خواهید ذلیل نشوید در دنیا ذلت کسی را نپسندید و اگر می خواهید عاقبت به خیر شوید، ذکر "لااله الّا الله" فراموش نشود.

معاون شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: در درب ششم چند چیز باعث پیشروی انسان در امر معنوی است: 1- به مسجد زیاد بروید 2- مسجد را جارو بزنید 3- مسجد را روشن کنید تا خانه قبرتان روشن شود 4- اگرمی خواهید قبر زود متلاشی نشود و تازه بماند، به فرش مسجد کمک کنید.

وی با بیان اینکه درب هفتم مربوط به عیادت مریض، تشییع جنازه و کمک به کفن و دفن است، در توضیح خصوصیات درب هشتم افزود: هرکس این صفات را دارد از هر درب بهشت می تواند وارد شود: 1- صدقه می دهد 2- اهل بذل و بخشش است 3- خلق نیکو و خوب دارد 4- سعی می کند اسباب اذیت و آزار دیگران را فراهم نکند.

کد مطلب 1659371

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