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۶ مرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۶

حسن زاده خبر داد:

شبکه و تصفیه خانه فاضلاب کوثر با 68 میلیارد اعتبار اجرا می شود

شبکه و تصفیه خانه فاضلاب کوثر با 68 میلیارد اعتبار اجرا می شود

کوثر – خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل گفت: شبکه فاضلاب و تصفیه خانه شهری شهرستان کوثر با اعتباری بالغ بر 68 میلیارد ریال هم اکنون در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده بعد از ظهر جمعه در بازدید از طرح تصفیه خانه کوثر اضافه کرد: در حال حاضر شبکه های اصلی، فرعی و خط انتقال 50  درصد و تصفیه خانه فاضلاب ای شهرستان 15 درصد پیشرفت فیزیک دارد. 

وی برآورد کل این طرحها را بالغ بر 68 میلیارد ریال عنوان کرد و یادآور شد: هزینه شبکه فاضلاب کیوی سفلی 23 میلیارد ریال، شبکه فاضلاب کیوی علیا 18 میلیارد ریال و تصفیه خانه فاضلاب 27 میلیارد ریال ارزیابی شده است.

حسن زاده این پروژه را از مصوبات دور چهارم سفر هیئت دولت به استان برشمرد و افزود: کلنگ زنی و عملیات طرح تصفیه خانه فاضلاب کوثر در سال 90 در چهارمین دوره سفر هیئت دولت به اردبیل به زمین زده شد.

به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بر اساس زمانبندی صورت گرفته پروژه شبکه و تصفیه خانه فاضلاب کوثر در سال 92 و در دولت دهم به بهره برداری می رسد.
 
وی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح، افق طرح تصفیه خانه فاضلاب کوثر را سال عنوان کرد و متذکر شد: با تکمیل و راه اندازی این پروژه 14 هزار و 521 نفر تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

حسن زاده مشخصات واحدهای فرآیند منتخب تصفیه خانه را لجن فعال با حوض آنوکسیک، واحد آبگیری به هشت متر و طول 20 متر و همچنین پساپ بر اساس استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد.
 
کد مطلب 1659386

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