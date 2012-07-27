شبکه و تصفیه خانه فاضلاب کوثر با 68 میلیارد اعتبار اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده بعد از ظهر جمعه در بازدید از طرح تصفیه خانه کوثر اضافه کرد: در حال حاضر شبکه های اصلی، فرعی و خط انتقال 50 درصد و تصفیه خانه فاضلاب ای شهرستان 15 درصد پیشرفت فیزیک دارد.
وی برآورد کل این طرحها را بالغ بر 68 میلیارد ریال عنوان کرد و یادآور شد: هزینه شبکه فاضلاب کیوی سفلی 23 میلیارد ریال، شبکه فاضلاب کیوی علیا 18 میلیارد ریال و تصفیه خانه فاضلاب 27 میلیارد ریال ارزیابی شده است.
حسن زاده این پروژه را از مصوبات دور چهارم سفر هیئت دولت به استان برشمرد و افزود: کلنگ زنی و عملیات طرح تصفیه خانه فاضلاب کوثر در سال 90 در چهارمین دوره سفر هیئت دولت به اردبیل به زمین زده شد.
حسن زاده مشخصات واحدهای فرآیند منتخب تصفیه خانه را لجن فعال با حوض آنوکسیک، واحد آبگیری به هشت متر و طول 20 متر و همچنین پساپ بر اساس استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد.
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