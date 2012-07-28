نشست بررسی چگونگی شکل گیری عملیات مرصاد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان در نشست بررسی چگونگی شکل گیری عملیات مرصاد با حضور پرسنل سپاه استان در حسینیه ثارالله این فرماندهی گفت: عملیات مرصاد تداعی ارزش‌ها و ایثارگری ملت ایران بود.

سردار علی استادحسینی، اظهار داشت: این عملیات یکی از موفق‌ترین عملیات‌های دوران دفاع مقدس بود که با الطاف خاصه خداوندی، نابودی سازمان نظامی منافقین را به همراه داشت و پرونده هشت سال دفاع مقدس در بعد سخت‌افزاری آن را با شکست منافقان بست.

وی با بیان اینکه رزمندگان استان سمنان در این عملیات در قالب چهار گردان به مقابله با منافقان پرداختند، عنوان کرد: یک گردان از سمنان، یک گردان از شاهرود و دو گردان از دامغان در این عملیات مشارکت داشتند.

فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان افزود: رزمندگان تیپ سرافراز قائم(عج) سمنان در مدت کوتاهی تنگه مرصاد را به گورستان منافقان مبدل کردند و آرزوی رسیدن سه ساعته آنان به تهران را به کابوس مرگ و نیستی و تباهی تبدیل کردند.

استاد حسینی با بیان اینکه طلایه‌داران مرصاد رزمندگان تیپ 12 قائم (عج) استان سمنان بودند، اظهار داشت: آنان که مقام معظم رهبری در وصفشان فرمودند "اگر تیپ قائم (عج) نبود دشمن ممکن بود تا کرمانشاه پیش بیاید، آنکه ایستاد تیپ قائم بود اینها در تاریخ می‌ماند".

دومین جلسه حلقه‌های صالحین بسیج درجزین برگزار شد

امام جمعه درجزین در دومین جلسه حلقه‌های صالحین که در پایگاه مقاومت بسیج شوکت‌پور شهرداری درجزین با حضور کلیه اعضای پایگاه برگزار شد، گفت: امر به معروف وظیفه عمومی همه افراد جامعه است و تمام مردان و زنان با ایمان نسبت به همدیگر حق دارند که یکدیگر را به معروف دعوت کرده و از منکرات باز دارند.

حجت الاسلام محمد رحیمی‌زاده نسبت به احیا امر به معروف و نهی از منکر و تذکر لسانی در بین جامعه و بازار تاکید کرد.

وی اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر نوعی انضباط اجتماعی محسوب می‌شود؛ به عبارتی به معنی محدود کردن تمایلات اشخاص در برابر مصالح جامعه است و در واقع نوعی کنترل افراد لاابالی است.

امام جمعه درجزین هدف از امر به معروف را انجام گرفتن خوبی‌ها و هدف از نهی از منکر را ترک کردن منکرات عنوان کرد.

اردوهای طرح هجرت سه در بیارجمند برگزار شد

مسئول اردوهای جهادی بسیج دانشجویی خواهران استان سمنان اظهار داشت: خواهران دانشجوی بسیجی دانشگاه‌های سمنان و مهدیشهر در قالب هفت گروه 10نفره در اردوی طرح هجرت سه بیارجمند و روستاهای اطراف حضور یافته و خدمات فرهنگی،آموزشی و بهداشتی به مردم ارائه می‏ کنند.

فاطمه قزوینی بیان داشت: این دانشجویان از دانشگاه‌های آزاد و پیام نور سمنان و دانشکده روانشناسی مهدیشهر و بسیج طلاب خواهران استان هستند که از 10 تیر ماه تا 17 شهریور به صورت گروهی و به نوبت در منطقه حضور پیدا می‌کنند و خدمات خود را به مردم ارائه می‌دهند.

وی افزود: این بسیجیان در بیارجمند و روستاهای قلعه بالا، گیور، دزیان، خانخودی و غزازان حضوردارند و دوره‌های توانمندسازی مردم روستا در هنرهای دستی‌، اخلاق و مهدویت را برگزار کرده‌اند و همچنین در رنگ‌آمیزی و مرمت اماکن عمومی روستا با مردم همکاری دارند.

گردهمایی بسیجیان فرومد برگزار شد

فرمانده حوزه سلمان فارسی فرومد در مراسم گردهمایی بسیجیان پایگاه امام رضا(ع) این شهر گفت: ماه رمضان، ماه خودسازی معنوی و فرصتی طلایی برای انسان که با رعایت تقوا و ترک محرمات غبار غفلت و ظلمت را از دل بزداید.

غلامرضا جزءبستجانی با اشاره به اهمیت ماه مبارک رمضان افزود: فرد روزه‌دار از روشنایی سحر برای یافتن راهی به سمت کمال، انسانیت و معنویت بهره می‌گیرد.

وی اظهار داشت: حضور شما در این مراسم‌ها باعث افزایش روحیه معنوی‌تان می‌شود که امیدوارم با حضور پررنگ‌تر خود در شب‌های قدر نیز این معنویت را افزایش دهید و برای ماه‌های دیگر نیز ذخیره کنید.

دومین جلسه طرح ابرار بسیج میامی برگزار شد

مبلغ حوزه علمیه قم در دومین جلسه طرح ابرار حوزه مقاومت فدک میامی که با موضوع احکام فقهی نماز برگزار شد، گفت: برای تشویق جوانان و نوجوانان به نماز اول وقت نباید سخت گیری کرد؛ بلکه باید با مقدمه چینی و بیان آثار نماز اول وقت به صورت تدریجی آنان را به این کار تشویق کنیم.

حجت‌الاسلام حسن ایثاری، اظهار داشت: نماز درادیان دیگر نیز بوده امادرآن ادیان به بحث راز و نیاز با خداوند اکتفا می‏شده اما در اسلام بر دیگر جنبه‏های آن نیز اهمیت داده می‌شود.

وی با اشاره به روایتی از حضرت زهرا(س) درمورد نماز گفت: باید با توجه به این روایات، فرهنگ نماز اول وقت را در بین بسیجیان و به ویژه جوانان ترویج دهیم و فلسفه نماز را برای آنها ذکر کنیم تا خود آنها به ادای این فریضه گرایش پیدا کنند.

دیدار فرمانده بسیج شاهرود از دانش آموزان مصدوم حادثه راهیان نور سال 90

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شاهرود در دیدار از دانش آموزان ایثارگر خانم‏ها رحمانی و شاهینی که در حادثه راهیان نور دانش آموزی سال 90 دچار مصدومیت شدند، گفت: شهدا همیشه و در همه حال نظاره گر اعمال و رفتار ما هستند و منتظرند تا ما از آنها یاد کنیم و آنها به ما کمک و یاری رسانند بنابراین باید در مسیر زندگی از شهدا کمک بگیریم و در راه آنان قدم برداریم.

سرهنگ پاسدار عباس مطهری افزود: شما برای زیارت کربلای ایران و در راه دیدار با شهدا دچار مصدومیت و سانحه شده‏اید و مطمئن باشید شهدا نظر لطف به شما داشته و خواهند داشت.

وی با تاکید بر یاری جستن از شهدا برای انجام کارها در طول زندگی تأکید کرد: اگر می خواهیم موفق باشیم و در زندگی در مسیر صحیح حرکت نمائیم باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم.