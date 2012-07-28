4 لایحه مهم قضایی در مجلس/ ممنوعیت ثبت مهریه بالای 110 سکه تئوری است

محمد علی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: در حال حاضر لایحه انتقال موردی محکومان روی میز کمیسیون قضائی مجلس قرار دارد که بزودی نهایی می شود.

وی افزود: با تصویب و اجرای این لایحه قوانین موازی و موردی متوقف و قانونی جامعه و کامل به کشور ارائه خواهد شد. متأسفانه در کشور ما٬ قانون استرداد مجرمان به صورت موردی تهیه شده و هم‌اکنون کافی نیست٬ از اینرو تصویب این لایحه مجموعه کاملی را در بحث استرداد مجرمان و انتقال موردی محکومان به حبس را به وجود می آورد.

نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس در پاسخ به اینکه لوایحی اعم از مجازات جایگزین حبس، قانون جامع وکالت و پیشگیری از وقوع جرم از مجلس هشتم مانده و نهایی نشده است، گفت: این سه لایحه همراه با لایحه مجازات جایگزین حبس در دستور کار کمیسیون قضائی قرار دارد و قطعا بزودی بررسی در این مورد آغاز می شود. البته لایحه مجازات جایگزین حبس این هفته مورد بررسی قرار می گیرد.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در مورد آخرین وضعیت لایحه حمایت از خانواده گفت: با ایراد شورای نگهبان دو ماده این لایحه در حال رفع ایراد در کمیته تخصصی کمیسیون است که در هفته جاری با تصویب و رفع ایراد به صحن و شورای نگهبان ارجاع می شود.

اسفنانی در پاسخ به اینکه در خطبه های پیش از نمازجمعه این هفته تهران اسد الله جولایی رئیس ستاد دیه اعلام کرده که طرحی را برای عدم ثبت مهریه بالای 110 سکه در دفترخانه ها ارائه کرده است گفت: این طرح در برخی از کشورها مانند امارات هم مطرح است ولی این در حد یک تئوری است. پیشنهاد کتبی هم به کمیسیون ارائه نشده است.