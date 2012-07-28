مجید نامجو در گفتگو با مهر در ارتباط با انتشار گزارش جدید مرکز آمار ایران در خصوص عملکرد 5 ساله کشور در حوزه های مختلف از جمله آبرسانی و برق رسانی به شهرها و روستاها و اینکه هنوز بخش هایی از کشور امکان استفاده از شبکه عمومی آبرسانی را ندارند، گفت: هم اکنون دسترسی شهرها به آب آشامیدنی بالای 99.3 درصد است.

وزیر نیرو اظهار داشت: با اقداماتی که در دست انجام داریم تا پایان فعالیت دولت دهم آبرسانی به شهرهای کشور به 99.5 درصد خواهد رسید.

نامجو خاطر نشان کرد: البته یکی از ظلم هایی که به شرکت های آب و فاضلاب می شود، این است که هم اکنون تعداد شهرهای کشور را 1331 شهر می دانند؛ بنابراین وقتی روستاها به شهر تبدیل می شوند شاخص های روستاها به شهر تغییر نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه این مشکلات سطح برخورداری شهرها را پایین می آورد، ادامه داد: اگر ما بخواهیم با یک تعداد شهر ثابت اقداماتی را که در کشور شده است رصد کنیم، مجموعه اقدامات از 100 درصد نیز بیشتر شده است.

وزیر نیرو تاکید کرد: بنابراین وقتی روستاها به شهرها تبدیل می شوند و برخی از روستاهای کمتر برخوردار نیز به روستاهای برخوردار تبدیل می شوند، این روند توسعه ای در کشور باعث جا به جایی روستاها می شود.

به گفته نامجو، وزارت نیرو برای اینکه بتواند طبق برنامه پنجم توسعه عمل کند و شاخص ها را به شاخص های منطقه ای و مطلوبی که در برنامه پیش بینی شده است که عبارت از دستیابی کامل شهرها به آب شرب است برسد و همچنین بیش از 85 درصد روستاها نیز به شبکه های آبرسانی متصل شوند این برنامه نیازمند منابع مالی است.

وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در دولت به منظور تامین مالی آبرسانی کامل به شهرها و روستاهای کشور طبق برنامه پنجم توسعه، گفت: دولت باید در قالب بودجه های سنواتی منابع مالی لازم را پیش بینی کند.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه در سال 90 ما توانستیم از مازاد درآمدهای نفتی یک ردیف 500 میلیون دلاری را در دولت برای استفاده در حوزه نیرو به تصویب برسانیم، افزود: از این میزان تقریبا 350 میلیون دلار نیز دریافت و هزینه شد.

نامجو خاطر نشان کرد: از این طریق توانستیم تعداد بسیار زیادی از مجتمع های آبرسانی در روستاها که از قبل به دلیل کمبود منابع مالی ناتمام باقی مانده بود، تکمیل شد.

وی بیان داشت: اینگونه اقدامات توانست تحولات مناسبی را در روستاهای کشور ایجاد کند و من به تازگی گزارشی از اقدامات آب و آبفای کشور را در کمیسیون عمران مجلس ارائه کردم.

وزیر نیرو تصریح کرد: یکی از درخواست های ما نیز این بود که وقتی نمایندگان به یک جمع بندی می رسند که منابعی را باید برای دستیابی به برخی شاخص ها در حوزه های مختلف از جمله آب اختصاص یابد، به ما کمک کنند که بتوانیم به این شاخص ها دست پیدا کنیم.

به گفته نامجو، امسال 500 میلیون دلار از اعتبارات آب و فاضلاب حذف شده است و این موضوع در پیشبرد کارها کمی به ما لطمه می زند البته آقای رئیس جمهور حمایت کردند و از ما خواستند که از طریق فروش اوراق مشارکت و جذاب منابع مختلف و یا فروش اموال و دارایی های مازاد تلاش کنیم که سرمایه گذاری که لازم است صورت گیرد.