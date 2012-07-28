مسئولان جلوی افزایش قیمتها را در جامعه بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی در خطبه های نماز جمعه ساری افزود: مسئولان قول دادند که با کنترل بازار جلوی گرانیهای افسار گسیخته را بگیرند ولی در ماه رمضان هنوز مشکلی از مردم رفع نشده است.

وی اظهار داشت: مسئولان باید با یکدیگر متحد شده و اختلافات داخلی را در فضای مودت و برادری رفع و بی جهت این موضوعات را رسانه ای نکنند چرا که دشمن از این دعواهای داخلی سواستفاده می کند.

خطیب جمعه مرکز استان با اشاره به اینکه ملت ایران همواره در تمامی عرصه ها همراه و یارای نظام بودند، تصریح کرد: صحیح نیست در ماه صیام روحیه و دلهای پاک مومنان از گرانیها و بی مهریهای مسئولان، مکدر شود.

طبرسی با بیان اینکه گرانی ها و تورم حاصل شده در کشور ناشی از تحریم ها است، یادآور شد: مسئولان باید با اتحاد و یکدلی در صدد رفع مشکلات اجتماعی مردم برآیند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر انقلاب فرهنگی و اجتماعی در جامعه اسلامی، افزود: هم اکنون احتیاج به انقلاب فرهنگی در قوای درونی خود داریم.

امام جمعه ساری با اشاره به در پیش بودن وفات حضرت خدیجه (س) اظهار داشت: این بانوی بزرگوار بر گردن شیعه و مسلمانان حق دارد و باید مقام شامخ این زن پاک اسلام پاسداشته شود.

طبرسی با گرامیداشت سالروز شهادت شیخ فضل الله نوری، افزود: این مجاهد نستوه طرفدار مشروطه مشروعه بوده و برای حفظ و بقای دین و روحانیت از سوی دشمنان نظام پای چوبه دار رفته و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

وی با بیان اینکه معمار کبیر انقلاب در ترویج اندیشه های این شهید مشروطه مشروعه پیشتاز بودند، افزود: باید ملت ایران با تقویت روحیه ولایتمداری، با تمامی توطئه ها و ترفندهای دشمن مقابله کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به دیدار رمضانی کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری، خواستار فصل الخطاب قرار دادن توصیه های ایشان برای مسئولان اجرایی کشور شد و گفت: دشمن می خواهد با شیوه های گوناگون روحانیت و ولایت را از مردم جدا کند.



