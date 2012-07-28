موازی کاری آفت غنی سازی اوقات فراغت در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، نبود طرح جامع و هدفمند در اوقات فراغت سبب شده تا اکنون دستگاههای مختلف به اجرای برنامه های شبیه به هم بپردازند که این امر اصل غنی سازی اوقات فراغت را زیر سؤال برده است.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با اشاره به برخی موازی کاریها در بخش اوقات فراغت گفت: هردستگاه ماموریت ذاتی خود را دارد و برخی از این ماموریت ها به ظاهر شبیه هم هستند اما به گونه ای نیست که همه شبیه هم باشند.

غلامرضا منتظری ادامه داد: در برخی موارد موازی کاری اجتناب نا پذیر است، لازمه آن اینست که دستگاه های فرهنگی ماموریت های خود را تطبیق دهند و این اتفاق هر از گاهی می افتد.



منتظری خاطر نشان کرد: تا ایده آل ها فاصله داریم ، در سطح وزارت خانه ها نیز این امر باید اتفاق بیفتد که دستگاه های مختلف کارهای مشابه انجام ندهند ، اما با وجود موازی کاری ها هنوز هم نیازهای زیادی داریم که مرتفع نشده است.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان به مسئله حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت: از مهمترین فعالیت های ما در این بخش حمایت از آثار علمی و پژوهشی در حوزه فرهنگ حجاب و عفاف در قالب کتاب، پایان نامه، مقالات و طرح های علمی و پژوهشی است.



وی در ادامه گفت: اخیرا 400 جلد از کتاب زیور و زینت در اسلام تهیه و در اختیار کتابخانه ها قرار گرفته است.



منتظری افزود: حمایت ازتولید آثار هنری شامل، انیمیشن، فیلم کوتاه،موسیقی، نمایش، هنرهای تجسمی،مجموعه داستان و شعر، نشست های علمی و فرهنگی با موضوع عفاف و حجاب، تبلیغات محیطی در سطح شهر پس از ماه مبارک رمضان و تولید کتاب گلبرگ نجابت شامل اشعار، سخنان بزرگان و احادیث و روایات در اندازه دسته چک از دیگر برنامه های مهم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش حجاب و عفاف است.



محمد علی رحیمیان معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان گفت: بیشتر برنامه های این معاونت در بخش سمن ها است.



وی افزود: مهمترین کار معاونت امور جوانان نظارتی است و بر فعالیت های دستگاه های اجرا کننده طرح های اوقات فراغت نظارت می کند.



رحیمیان ادامه داد: ممکن است موازی کاری هایی در بین ادارت صورت بگیرد اما به تمام این موارد رسیدگی می شود.



معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان گلستان تصریح کرد: برنامه ای که در سال جاری در بخش اوقات فراغت اجرا خواهد شد رسیدگی به شکایات مردمی است.



رحیمیان اذعان داشت: از طریق سیستم الکترونیکی این شکایات ثبت خواهد شد ، برای هر اداره کل یک کد تعریف و به اطلاع هر اداره کل خواهد رسید و از این طریق موضوع رسیدگی می شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان موازی کاری در بخش فرهنگی را زیاد دانست و گفت: کسانی که کار فرهنگی - دینی انجام می دهند، احیاکننده راه نجاتی هستند که دیگران از آن عبور می کنند وبه سرمنزل مقصود می رسند.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد افزود: در کار فرهنگی در استان موازی کاری زیاد است و گاهی ادارات و نهادهای دولتی راه هایی را در کار فرهنگی می روند که قبلا تجربه شده است و این جز اتلاف وقت و هزینه ثمر دیگری ندارد.



وی تصریح کرد: می توانیم راه های فرهنگی را با هم برویم تا بتوانیم موانع را بیشتر حفظ کنیم و نتیجه این همکاری موجب هم افزایی در کار فرهنگی می شود.

وی گفت: در بخش فرهنگی در استان فرصت ها و تهدیدهای بسیاری وجود دارد که با کمی اندیشه بسیاری از تهدیدهای استانی در بخش فرهنگ می تواند به فرصت تبدیل شود و بسیاری از فرصت ها نیز در صورت غفلت به تهدید تبدیل می شوند.

ولی نژاد ادامه داد: باید تلاش کنیم را ه های مشترک و کارهای مشترک را تجربه کنیم و آن جا که نمی توانیم پشتیبان هم باشیم.