مهار آبهای سطحی زیرساختی برای توسعه کشاورزی است

سیف الله آقا بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت مهار روان آبها برای توسعه و رونق فعالیتهای بخش کشاورزی تاکید کرد و افزود: با توجه به وجود منابع آبی فراوان در گیلان به دلیل عدم ایجاد زیرساختها و تاسیسات مناسب برای مهار روان آبهای موجود در گذشته این منابع عظیم آبی بدون کمترین استفاده از دسترس خارج می شد.

وی اظهارداشت: در چند سال اخیر به ویژه با آغاز فعالیت دولت نهم، تفکر ایجاد زیرساختهای لازم و ماندگار برای مهار آبهای سطحی و بهره مندی از مزایای گسترده روان آبها و منابع آبی موجود در سطح کلان مدیریت کشور نهادینه شده به طوری که امروز سدسازی و ایجاد بندهای مهار آب در نقاط مختلف استان از رونق خاصی برخوردار است.

مدیر عامل آب منطقه ای گیلان گفت: مهار و بهره برداری بهینه از روان آبها در سطح استان نقش موثری در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در این منطقه خواهد داشت.

وی افزود: گیلان از استانهایست که با داشتن منابع آبی غنی و روان آبهای گسترده، زمینه و امکان ویژه ای برای رشد و توسعه اقتصادی کشور را دارد.

آقابیگی اظهارداشت: در صورت مهار آبهای سطحی شرایط برای ایجاد تحولی اساسی در عرصه اقتصادی استان با شکوفایی بخش کشاورزی، توسعه و رونق صنعت گردشگری به واسطه وجود جنگلها، مراتع و چشم اندازهای زیبای طبیعی فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: مهار روان آبها علاوه بر مزایایی بی شماری که در حوزه اقتصادی برای انسان به همراه دارد، مانع از بروز خسارتهای سنگین ناشی از سیلاب، فرسودگی خاک و از بین رفتن درختان و مراتع نیز می شود.