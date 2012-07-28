غلامرضا رازقی در گفتگو با مهر درخصوص زمان صید میگوی دریایی اظهار داشت: درحدود 10 روز آینده (نیمه مرداماه سال جاری) مجوز صید میگوی دریایی را به صیادان استان خوزستان و استان بوشهر می دهیم.

وی درعین حال تصریح کرد: البته این مجوز پس از انجام آزمایشات و نمونه برداری های مربوطه از آبهای مناطق مذکور جهت اطمینان نسبت به فراهم بودن شرایط برای صید میگو صادر خواهد شد.

مجوز صید میگو در هرمزگان اواخر مهرماه صادر می شود

معاون وزیرجهادکشاورزی با اشاره به اینکه هرنقطه ای از دریا براساس ظرفیت اکولوژی که دارد در فصل خاصی دارای آبزی مورد نظر است، گفت: براین اساس مجوز صادرات صید میگوی دریایی در استان هرمزگان اواخر مهرماه سال جاری صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه سال گذشته درحدود 8 هزارتن میگوی دریایی در سه استان "خوزستان، هرمزگان و بوشهر" صید شد، گفت: امسال هم با توجه به شرایط موجود پیش بینی می کنیم در حدود 8 هزارتن میگوی دریایی از این مناطق صید شود.

به گفته رازقی، سال گذشته در حدود 8 هزارتن میگوی پرورشی تولید شد که براساس برنامه ریزی انجام شده قرار است این رقم در سال جاری به 12 هزارتن افزایش یابد.