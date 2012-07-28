پروانه صید قزل آلا در رودخانه هراز به بخش خصوصی واگذار شد

علی محمد دعاگو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: صدور پروانه های صید ماهی قرل آلا در رودخانه حفاظت شده هراز به بخش خصوصی واگذار شده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آمل با بیان اینکه اداره محیط زیست این منطقه، وظیفه نظارت بر بحث صید ماهی در رودخانه حفاظت شده هراز را دارد، اظهار داشت: با توجه به اینکه موضوع صید ماهی در این رودخانه و صدور پروانه صید ماهی قزل آلا به بخش خصوصی واگذار شده، فعالیت نظارتی اداره محیط زیست منطقه بیشتر شده است.

به گزارش مهر، رودخانه هراز بر اساس مصوبه شماره یک شورای عالی محیط زیست در سال 46 به عنوان رودخانه حفاظت‌شده ثبت شده است.

