تعریض خیابانهای دو خواهران و معلم نهاوند هفت میلیارد ریال اعتبار گرفت

نادر اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعریض خیابان های دوخواهران و معلم در راستای کاهش بار ترافیکی مرکز شهر نهاوند انجام می شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه در چندسال اخیر اجرای این طرح به حال خود رها شده است، گفت: این امر موجب افزایش ترافیک و اختلال در ناوگان حمل ونقل شهری شده است.

اسماعیلی گفت: در سال جاری برای ادامه تعریض و بازسازی خیابان های دوخواهرن و معلم مبلغ هفت میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است و در حال حاضر با مالکین 20 منزل مسکونی واقع در خیابان دوخواهران برای تملک و تخریب توافق شده است.

وی با بیان اینکه احداث این خیابان نباید به درازا کشیده می شد، افزود: اجرای عملیات عمرانی این طرح تا پایان سال جاری به پایان می رسد.

شهردار نهاوند گفت: برای تعریض ادامه خیابان معلم نیز با مالکین واحدهای مسکونی رایزنی و گفتگو شده تا با قیمت کارشناسی ضمن خریداری ملک نسبت به تخریب منازل در حریم راه اقدام شود.

وی گفت: باتوجه به احداث پارک جدید در جوار این خیابان، عملیات احداث این خیابان که در مرکز شهر نهاوند قرار دارد، ضروری است.

اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه با اداره آموزش و پرورش برای تخریب مدرسه ابتدایی مدرس و اضافه کردن آن به فضای سبز نهاوند توافق شده است، گفت: در تفاهم نامه ای معاوض زمین مدرسه مدرس واقع در روبروی دانشکده تربیت بدنی نهاوند به آموزش و پرورش نهاوند داده شد.

وی در پایان گفت: تا چند روز آینده عملیات خاکبرداری مدرسه مدرس برای ایجاد فضای سبز آغاز می شود.