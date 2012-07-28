اعلام شرایط ثبت نام مسکن ویژه در این هفته/ عید فطر زمان ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، شرایط ثبت نام مسکن ویژه در شهر تهران که از زمان اعلام آن از سوی وزیر راه و شهرسازی اواسط تابستان اعلام شده بود، تا آخر این هفته اعلام می شود و ثبت نام هم از عید فطر آغاز خواهد شد. البته متقاضیان مسکن مهر شهر تهران را از مستاجرانی هستند که در شهر تهران سکونت داشته اند بنابراین متقاضیان از دیگر شهرها نمی توانند برای این طرح ثبت نام کنند.

گرچه دولت قصد داشت با ساخت مسکن مهر در شهر های جدید اطراف تهران از افزایش جمعیت در پایتخت جلوگیری کند اما عدم استقبال مستاجران از شهرهای جدید و افزایش روز به روز قیمت در تهران موجب شد که دولت تصمیم به ساخت مسکن مهر در شهر تهران بگیرد.

این موضوع موجب شد که دولت مناطق تهرانسر، حکیمیه و چیتگر را برای ساخت مسکن مهر در شهر تهران در نظر بگیرد و به همین منظور در ابتدا کلنگ ساخت در تهرانسر برای ساخت 10 هزار واحد مسکن مهر به زمین زده شد.

براساس این گزارش، دولت انتظار دارد که با ساخت این آپارتمان ها در شهر تهران که با مشکلات شهرهای جدید مانند تامین آب، برق و گاز و حمل و نقل روبرو نیست، مشکل خانه دار شدن تهرانی ها حل شود و همین امر قیمت ها را تا حدودی کاهش دهد.

این آپارتمان ها به نسبت به دیگر واحدهای مسکن مهر، گران تر است و براساس شرایطی که تاکنون اعلام شده، متقاضی باید مبلغی را برای پیش پرداخت بپردازد و توانایی پرداخت ماهیانه یک میلیون تومان را هم به عنوان اقساط وام داشته باشد.

پیش از این علی نیکزاد در گفتگو با مهر در خصوص اجرای طرح مسکن مهر در شهر تهران، گفته بود: شرایط متقاضیان برای مسکن مهر شهر تهران از اواسط ماه آینده اعلام می شود و هم اکنون این واحدها در حال ساخت هستند.

وی اعلام کرده بود: هنگامی که کاراجرایی 50 هزار واحد شروع شد ثبت نام آغاز می شود و در حال حاضر عملیات اجرایی 25 هزار واحد شروع شده است و تا زمانیکه فونداسیون 50 هزار واحد انجام شود از متقاضی ثبت نام نخواهد شد.

وزیرراه و شهرسازی در خصوص مشکل معارض برای زمین‌های مسکن مهر شهر تهران، گفته بود: این زمین‌ها همگی برای دولت هستند و مشکلی بابت اختصاص این زمین‌ها نیست، ضمن آنکه ساخت و ساز هم در این زمین‌ها شروع شده است.